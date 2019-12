Shelley Morrison je v NBC-jevi nanizanki Will in Grace nastopala med letoma 1999 in 2006. Umrla je v nedeljo v Los Angelesu zaradi odpovedi srca. Stara je bila 83 let.

"Zame je bilo ključnega pomena, da smo lahko na televiziji pokazali starejšo Latinoameričanko, ki je inteligentna in se zna postaviti zase." Foto: IMDb

"Shelleyjin največji ponos je bila vloga neponovljive Rosario v humoristični nanizanki, ki se je zavzemala za socialno pravičnost in enakopravnost LGBTQ-skupnosti," je v izjavo za javnost zapisal njen vdovec Walter Dominguez. "Bila je ponosna tudi na to, da je upodobila močno, ljubečo, a tudi bojevito Latinskoameričanko."

"Verjela je, da je najlažje spremeniti mnenja in ogreti srca prek komedije."

Shelley Morrison se je rodila in odraščala v Bronxu, študirala pa v Los Angelesu, kjer je postala ena prvih gledaliških producentk v industriji. Pozneje jo je karierna pot zanesla k televiziji; v šestdesetih je nastopala v nadaljevanki The Flying Nun. Pojavila se je v celi vrsti nadaljevank, kot so Murder She Wrote, L.A. Law, Home Improvement in Columbo. Najbolj pa je seveda zaslovela s serijo Will & Grace, v kateri sta si dovtipe izmenjevali predvsem z Megan Mullally, ki je igrala njeno razvajeno delodajalko Karen Walker.

Igralska zasedba serije Will & Grace po podelitvi emmyjev leta 2000. Od leve proti desni: Shelley Morrison, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally in Sean Hayes. Foto: Reuters

V novih epizodah ni nastopala

"Zelo me spominja na mojo mamo, ki je imela rada živali in otroke, ni pa imela potrpljenja za butce," je o svojem liku nekoč povedala Morrison. "Zame je bilo ključnega pomena, da smo lahko na televiziji pokazali starejšo Latinskoameričanko, ki je inteligentna in se zna postaviti zase."

Čeprav je bila njena vloga mišljena kot samo enkratni, priložnostni nastop, se je izkazala za tako všečno, da je Morrison nastopila v 69 epizodah, kar je več kot kateri koli drugi stranski lik v seriji. Nadaljevanko so nehali snemati leta 2006, kar je bilo takrat mišljeno kot dokončno slovo. Ko jo je NBC leta 2017 vseeno obudil od mrtvih, je bila Morrison sicer povabljena v ekipo, a se je medtem že upokojila. V seriji so se zato od lika poslovili s pogrebom.