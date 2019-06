Animirani film, zasnovan kot zgodba o Božičku, v celoti nastaja v Madridu, ustvarja pa ga mednarodna ekipa. Foto: IMDb

Gre za animirani celovečerec Klaus v režiji Sergia Pablosa, ki bo predvidoma konec leta na voljo preko Netflixove platforme. Med drugim so ustvarjalci razkrili, da so kot navdih pri ustvarjanju uporabili TV-serijo Kriva pota in film Apokalipsa zdaj Francisa Forda Coppole.

Belobradi izdelovalec igrač

V filmu Klaus mladi skandinavski poštar Jesper naleti na veliko priložnost v karieri, ko mu naložijo, naj pošiljko dostavi v oddaljeno vasico na skrajnem severu. Tam sreča skrivnostnega belobradega izdelovalca igrač, imenovanega Klaus. Pablos je v sredo na posebnem dogodku v sklopu priznanega festivala animiranega filma v francoskem Annecyju predstavil devet ključnih scen iz Klausa.

"Naš namen ni animacijo vrniti v čas 2D tehnike"

Animirani film, zasnovan kot zgodba o Božičku, v celoti nastaja v Madridu, ustvarja pa ga mednarodna ekipa, v kateri so nekateri ta hip najbolj nadarjeni svetovni animatorji. Po predstavitvi je bilo mogoče slišati, da film zaznamuje edinstven slog animacije, ki klasično 2D tehniko animacije, temelječo na risanju na roko, ter proces plastenja podob spaja s sodobnimi tehnologijami.

"Naš namen ni animacijo vrniti v čas 2D tehnike, temveč slednjo dvigniti na novo raven," je na predstavitvi dejal režiser. Dodal je, da proces, ki so ga razvili, zaznamujejo tudi male, a očarljive nepopolnosti.

Glasove bodo animiranim likom v filmu posodili igralci Jason Schwartzman, Rashida Jones, Joan Cusack, J.K. Simmons in Norm Macdonald, njegova premiera pa je predvidena za praznično obdobje ob koncu letošnjega leta.