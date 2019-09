Slovensko občinstvo je Nežko spoznalo na lanskem Festivalu slovenskega filma. Foto: SFC

Festival se začenja danes, sklenil pa se bo v soboto, 21. septembra. Projekcija filma Nežka bo na vrsti jutri.

Nežka je bila v sklopu tekmovalnega programa študijskih filmov predvajana na lanskem, 21. Festivalu slovenskega filma. Zgodba sledi Nežki, ki se po koncu božičnih praznikov zaradi skrhanih odnosov v družini začne zatekati v svoj domišljijski svet. A nerazumljivi svet konfliktov odraslih se začne vse bolj stapljati s pravljičnim svetom male Nežke. V filmu igrajo Lara Volavšek (Nežka), Maša Derganc (Maja) in Uroš Fürst (Robert).

Gaja Möderndorfer je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah in magistrirala iz filmske režije na AGRFT-ju. Pri nastanku filma Nežka so sodelovali še direktor fotografije Dejan Ulaga, ki je lani zanj prejel nagrado iris Združenja filmskih snemalcev Slovenije, avtor glasbe Filip Šijanec, montažerka Neja Berger, scenografka Neža Zinajić, kostumografka Tina Kolenik, oblikovalec zvoka Julij Zornik, maskerka Lija Ivančič in snemalec zvoka Martin Rajšter.

Film pripoveduje o Nežki, ki se zaradi skrhanih družinskih odnosov zateka v domišljijski svet. Foto: SFC

Festival v grškem mestu Drama velja za enega pomembnejših mednarodnih festivalov kratkega filma, zmagovalec pa samodejno kandidira za evropsko nagrado za najboljši kratki film, ki jo podeljuje Evropska filmska akademija.

Za programski sklop Balkanska panorama so organizatorji v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom izbrali 15 kratkih filmov, ki so nastali v preteklih 20 letih. Občinstvo si jih bo lahko ogledalo v torek in petek.

Ob letošnji stoletnici Franceta Štiglica bodo predstavili film Maščujmo in kaznujmo, ki je leta 1947 na filmskem festivalu v Benetkah prejel mednarodno nagrado. Na sporedu bodo tudi animirani filmi mednarodno uspešnih slovenskih animatorjev Dušana Kastelica, Grege Mastnaka in Špele Čadež ter kratka filma Jana Cvitkoviča, Srce je kos mesa in To je zemlja, brat moj, ki sta bila prikazana na festivalu v Benetkah.

V nabor sta uvrščena še kratki film Vsak dan ni vsakdan Martina Turka, ki je bil leta 2009 predvajan na filmskem festivalu v Cannesu (in sicer v sekciji Quinzaine), in Vučko Matevža Luzarja, ki je bil nominiran za študentskega oskarja.

Med novejšimi slovenskimi kratkimi filmi pa bodo v grškem mestu Drama predstavili Selitev Žiga Virca, ki je bila premierno prikazana na filmskem festivalu v Torontu, animirani kratki film Ples ljubezni Lea Černica in kratki igrani film Raj, ki ga podpisujeta Mitja Ličen in Sonja Prosenc.