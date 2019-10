Film Paradiž (v izvirniku Paradise) se je na festivalu, ki traja od 3. do 12. oktobra, uvrstil v tekmovalno sekcijo Flash Forward, posvečeno odkrivanju novih pristopov h kinematografiji. Foto: A Atalanta

Snema se nov film Paradise, zgodba o priči maijskega obračuna

V filmu Paradiž, ki ga je režiral Davide del Degan, sledimo Kalogheru (Vincenzo Nemolato), ki je bil tipičen Sicilijanec, dokler ni bil priča mafijskemu obračunu. V zameno za pričanje proti Morilcu (Giovanni Calcagno) je vstopil v program za zaščito prič in dobil novo identiteto, tako bi si naj na novo ustvaril življenje daleč od družine v majhni alpski vasici. Vendar se tam nekega dne pojavi Morilec, človek proti kateremu je pričal, s čimer se začne igra mačke in miši.

Slovenske sile pred in za kamero

V filmu nastopata tudi slovenska igralca Katarina Čas in Brane Završan, pri projektu pa sta sodelovala še kostumografka Polonca Valentinčič in scenograf Niko Novak. Film je nastal v koprodukciji italijanske produkcijske hiše Pilgrim Film in A Atalanta iz Ljubljane, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), ki je z Viba filmom med podporniki projekta.

Iz Bosne in Hercegovine v Južno Korejo

Na festivalu, ki velja za enega največjih v azijskem prostoru, pa so v sekcijo svetovne kinematografije World Cinema uvrstili film Sin, drugo stvaritev bošnjaške režiserke Ines Tanović. Film govori o težavnem najstniku Armanu, ki je bil kot otrok posvojen.

Svetovna premiera filma Sin, ki ga podpisuje režiserka Ines Tanović, je odprla letošnji filmski festival v Sarajevu. Foto: MMC RTV SLO

Film Sin je nastal v sodelovanju koproducentov iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Romunije, Črne Gore in Slovenije (Monoo), prav tako pa ga je finančno podprl SFC. V filmu med drugimi igrajo Dino Bajrović, Snežana Bogdanović, Uliks Fehmiu, Emir Hadžihafizbegović in Jernej Kogovšek. Direktor fotografije je Mitja Ličen, zvok je oblikoval Julij Zornik.

Festivalska sekcija brez azijskih stvaritev

Sekcija World Cinema predstavlja celovit prikaz igranih celovečernih filmov z različnih kontinentov, razen iz Azije. Program zajema zadnje filme uveljavljenih filmskih avtorjev in prejemnikov nagrad s svetovnih festivalov.