Zgodba filma je tako zasnovana po knjigi Past na Menini planini, ki jo je napisal partizanski komandant Franc Sever - Franta, ki je leta 1945 imel ključno vlogo v bitki na Menini planini. Film je režiral Dejan Babosek.

Domen Valič je po lastnih besedah hotel "sodelovati v filmu, ki kaže narodni pogum, ponos in vztrajanje v času, ki najbolj preizkuša človeško dostojanstvo in humanost – v času vojne". Foto: Kolosej

Mislim, da je za sodobno slovensko kinematografijo pomembno posneti film, ki preko neizpodbitnih dejstev priča o slovenski slogi, srčnosti in zmagi. Še toliko bolj, če je ta zgodba stara več kot 70 let, saj se zgodovina vedno hitreje ponavlja. Domen Valič

Mladenič na čelu bitke

V hudi zimi se je na visokogorsko planoto umaknila skupina 500 partizanov, ki jih je v dolinah obkolila SS-divizija z 12 tisoč vojaki. Komandant Franta se je znašel pred nemogočo nalogo, ko je moral iz neprepustnega obroča rešiti svoje borce. Po celodnevni krvavi bitki se jim je uspelo prebiti skozi obroč na svobodo.

V filmu gledalec spremlja danes že 96-letnega Franto, ki piše spomine in se ob tem spominja tistih težkih dni, ko so se skupaj s soborci znašli v nemogočih okoliščinah, sam pa je moral kot komandant, ki takrat še ni imel niti polnih 22 let, prevzeti odgovornost za njihova življenja.

Film je nastal v sodelovanju med Narayan Production, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Kulturnozgodovinskim društvom Triglav. Kot lahko preberemo na spletni strani Koloseja, bitka na Menini planini velja za epopejo slovenskega partizanstva. V duhu časa, ko so vrednote NOB v slovenski družbi načete, želi Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije s filmom prikazati NOB kot navdih za prihodnje rodove.

Dejan Babosek je doslej režiral celovečerca Izhod (2013) in Ksana (2017) ter igrano-dokumentarni film V imenu resnice (2017). Foto: Kolosej

Babosek, ki je scenarij napisal v sodelovanju z Martinom Horvatom, je pojasnil, da se je ideja za film porodila hkrati "na dveh frontah". Na eni strani je bila proslava na Menini planini leta 2018, kjer se je eden od producentov filma Aljaž Verhovnik pogovarjal s Franto, da bi bilo po zgodbi z Menine planine dobro posneti film. Hkrati je sam v istem času na proslavi ob 70-letnici zveze borcev slišal za to zgodbo. Ko sta se z Verhovnikom, s katerim sta v preteklosti že sodelovala, dobila, sta se začela skupaj dejavneje ukvarjati s projektom.

Film so snemali na Veliki planini in v okolici ter v Kamniku z okolico. Posneli so ga v 12 snemalnih dneh, snemali pa so v težkih zimskih razmeraht, ko so bile temperature pod ničlo. Kot je še povedal Babosek, je zgodovinski film vsekakor zahtevnejša forma, pri kateri je velik poudarek na kostumografiji in scenografiji. S tem, da gre za partizanski film, se ni posebej ukvarjal, ampak je predvsem delal po obrtniških pravilih zgodovinskega filma.

Snemanje v zimskih razmerah je vedno zahtevnejše od drugih produkcij. Foto: Kolosej

Mladega Franto igra Domen Valič. Z njim sta, kot je povedal Babosek, v preteklosti že sodelovala, zato se mu je zdel ustrezen za to vlogo. Denys Bilash, ki igra enega od preživelih borcev, je zaigral že v njegovem kratkem filmu Strah, Jerneja Gašperina, Lovra Zafreda in Ano Špik pa je videl v drugih projektih in so se mu zdeli primerni za njegov film.

V filmu igrajo še Rok Vihar, Marko Plantan, Tjan Premzl, Darko Nikolovski, Jan Bučar, Valentina Plaskan, Darja Krhin, Andrei Lenart, Miha Rodman in Dominik Vodopivec.

Producenta sta še Babosek in Jernej Brajer, direktor fotografije je Gregor Kitek, pri glasbi za film je sodeloval Tim Žibrat, kostumografinja je Barbara Drmota, scenografka Urška Mazej, montažo podpisuje Babosek, oblikovanje zvoka Borut Berden, za masko sta poskrbeli Darja Krhin in Barbara Hren.