Film Ljubljena slika resnično življenje 80-letne ženske, ki živi sama v naravi s štiridesetimi kravami. Foto: IMDb

Festival, ki poteka že od sobote, se bo nocoj pričel še uradno s predvajanjem filmov iz tekmovalnega programa. Zaradi slabega vremena bo otvoritev v Ljudskem domu in ne ob jezeru Jasna. Festival se zaključi v soboto s podelitvijo nagrad.

"Dokumentarec Ljubljena spremlja resnično življenje 80-letne ženske, ki živi sama v naravi s štiridesetimi kravami. Je pogumna in dovolj močna, da obvladuje težave, ki jih prinaša starost, ob tem se nikoli ne odpove materi naravi in svojemu ljubimcu. Čeprav živi trdo življenje, ga poskuša obarvati poetično," so film opisali na festivalu.

Zdravilo za vsakega gledalca

Direktor festivala Matjaž Javšnik je povedal, da se njihov festival od drugih nemara razlikuje po tem, da je zelo sproščen, sledijo pa tudi uradnemu sloganu, ki pravi, da so pastirji dobrih zgodb. Festivalska ekipa po njegovih besedah deluje kot lekarnar - za vsakega gledalca najde pravo zdravilo.

V tekmovalnem programu bo predstavljenih sedem igranih filmov po izboru programskega direktorja Miroljuba Vučkovića in sedem celovečernih dokumentarnih filmov po izboru filmarke Petre Seliškar.

Letošnji programski izbor filmov sloni na ženskah. Po Javšnikovih besedah so v ospredju ženske tematike in vloga žensk v svetu. Na program so uvrstili tudi nekaj filmov, kjer je opazna odsotnost ženske. V vseh filmih na festivalu je očitno, kam bi svet šel, če ne bi bilo žensk, je še dejal Javšnik.

Festival poteka na več prizoriščih v Kranjski Gori, na osrednjem trgu, Ljudskem domu, ob obali jezera Jasna, na Liznjakovi domačiji, del programa je tudi v Mojstrani in v Planici.