Dve pesmi iz filma – Run to You in I Have Nothing – sta bili nominirani za oskarja, pa ga ni dobila nobena. Namesto njiju je na podelitvi oskarjev leta 1933 zmagala A Whole New World iz Aladina. Foto: IMDb

Princesa Diana – na fotografiji iz leta 1996 – je bila v svojem novem življenju "v civilu" očitno pripravljena tudi na filmsko kariero. Foto: AP

V pogovoru za revijo People je Costner povedal, da so se vsi – on, Diana in producenti – trudili, da bi projekt kar najhitreje prišel v produkcijsko fazo. "Studiu je bila všeč ideja, da bi snemali Telesnega stražarja 2," pravi Costner. Diana bi v tem filmu imela "enako veliko vlogo, kot jo je imela Whitney v prvem delu. Tega nismo nikomur povedali približno leto dni." Gotovo se še spominjate: v Telesnem stražarju je Whitney Houston igrala slavno pevko in igralko, ki začne dobivati grozilna pisma od zalezovalca. Njena ekipa zato najame izkušenega telesnega stražarja (Costner), ki ji na koncu seveda reši življenje – nekje spotoma pa se v svojo varovanko tudi zaljubi ...

Isti recept bi ponovili še enkrat

Kevin Costner je že leta 2012 o nikoli posnetem filmu razkril, da bi v novem filmu njegov lik varoval Diano pred zalezovalci in paparaci, nato pa bi se tudi romantično zapletla. Pravi, da je prvo različico scenarija dobil v roke 30. avgusta 1997, torej točno en dan, preden je princesa Diana umrla v tragični avtomobilski nesreči v pariškem predoru.

Trema zaradi poljubljanja

Za People zdaj razkriva še, da sta se z Diano osebno pogovarjala o filmu, tudi o možnosti intimnih prizorov pred kamero. "Spomnim se, da je bila neverjetno prijetna v telefonskem pogovoru. Vprašala me je: 'Ali bova imela, ne vem, prizor poljubljanja?' To je rekla na zelo spoštljiv način ... Bila je rahlo nervozna, ker je bilo njeno življenje zelo togo in nadzorovano. Rekel sem, da bo res malo tudi tega, ampak da bova že posnela tako, da bo v redu."

64-letni Costner razkriva še nekaj zanimivega: pogovore o možnosti sodelovanja je pravzaprav odprla Sarah Ferguson, nekdanja žena princa Andrewa, Charlesovega brata. "Veliko spoštovanja imam do Sarah, ker je ona tista, ki je uredila pogovor med menoj in Diano. Nikoli ni rekla: 'No, kaj pa jaz? Tudi jaz sem princesa.' Samo svojo podporo projektu je izrazila."

Polom pri kritikih, uspešnica pri ljudeh

Telesni stražar je v letu svojega nastanka zaslužil 411 milijonov dolarjev, kar pomeni, da je bil drugi najdonosnejši film leta 1992. Album glasbe iz filma je bil prodan v 45 milijonih izvodov, kar pomeni, da je še vedno najbolje prodajana plošča filmske glasbe vseh časov.

Film je bil obenem tudi prva igralska izkušnja za Whitney Houston, ki je bila do takrat samo pevska zvezda. Kritiki so film sicer raztrgali, a je še leta 2012 dobil tudi odrsko adaptacijo; muzikal še vedno uprizarjajo na West Endu v Londonu. Whitney Houston je, kot vemo, tragično umrla leta 2012. Ponesrečila se je v kadi, smrt pa je bila posledica dolgoletne bitke z odvisnostjo od mamil in alkohola.