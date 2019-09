Susan Sarandon je v Torontu predstavljala film Blackbird, ameriške adaptacije danske drame Silent Heart (2014). Zdaj jo je režiral Roger Michell, gre pa za zgodbo o umirajoči mami, ki skuša še zadnjič zbrati celo svojo družino na enem kupu. Foto: AP

Do 15. septembra se bo v Kanadi odvrtelo več kot 300 filmov iz 84 držav; kar 133 jih bo na festivalu doživelo svetovno premiero. Letošnja izdaja je posvečena filmskim ustvarjalkam, med drugim se bodo poklonili Meryl Streep, ki ji bodo podelili nagrado za življenjsko delo.

V igralski zasedbi Prevarantk na Wall Streetu je tudi Cardi B (druga z leve), a trenutno studio želi predvsem, da bi žirije in kritiki opazili igralski talent Jennifer Lopez. Foto: AP

Kar devet filmov od dvajsetih, ki so vključeni v program t. i. gala predstavitev, podpisujejo režiserke, vključno s tremi, ki jih bodo prikazali nocoj: Abominable, A Beautiful Day in the Neighborhood in Hustlers.

Striptizete "oberejo" Wall Street

Animirani film Abominable scenaristke in režiserke Jill Culton prinaša zgodbo kitajske deklice, ki želi pomagati čarobnemu bitju, da bi se vrnilo domov. A Beautiful Day in the Neighborhood režiserke Marielle Heller je biografska drama o televizijskem voditelju Fredu Rogersu, ki ga upodablja Tom Hanks, film Lorene Scafaria Hustlers pa temelji na resnični zgodbi striptizet, ki so poslovneže Wall Streeta obrale za precej denarja. V filmu med drugim igra tudi Jennifer Lopez, k nam pa kot Prevarantke na Wall Streetu prihaja 12. septembra. V zvezi z Jennifer Lopez se že šušlja o možnosti oskarjevske nominacije.

Le kdo bi si bolj zaslužil prvo nagrado za življenjsko delo kot Meryl Streep?

Letos bodo na festivalu prvič podelili nagrado za življenjsko delo, ki jo bo kot prva dobitnica prejela Meryl Streep. Igralka trenutno predstavlja film The Laundromat. Ena od direktoric festivala Joane Vincent je poudarila, da je to edina logična izbira. "Komu pa naj bi dali to nagrado, če ne njej?" se je vprašala.

Oblegani Michael B. Jordan na premieri filma Just Mercy.Foto: AP

Med filmi, ki so bili ali bodo na festivalu premierno prikazani, z zanimanjem čakamo tudi satiro z nacistično tematiko novozelandskega režiserja Taike Waititija z naslovom Jojo Rabbit, zgodbo o dečku, ki ima za namišljenega prijatelja Hitlerja (igra ga Waititi sam), ter biografsko dramo Just Mercy Destina Daniela Crettona, ki temelji na spominih odvetnika Bryana Stevensona in v katerem nastopajo zvezdniška imena, kot so Michael B. Jordan, Jamie Foxx in Brie Larson.

Jokerjeva turneja

Prikazali bodo tudi film Joker v režiji Todda Phillipsa, ki je ravno gostoval na beneškem festivalu, na katerem so – za primerjavo – v tekmovalni del vključili le dva filma režiserk.

Kanadski festival je v četrtek odprl glasbeni dokumentarec o rockskupini The Band Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band v režiji Daniela Roherja, sklenil pa se bo 15. septembra z biografskim filmom Radioactive režiserke Marjane Satrapi.

Festival v Torontu velja za enega pomembnejših dogodkov v filmskem svetu, obenem pa je tudi eden od najzgodnejših kazalnikov za morebitne dobitnike oskarjev. Med nagrajenci festivala, ki so pozneje odnesli zlati kipec, so bili med drugim filmi Zelena knjiga, 12 let suženj, Kraljev govor in Revni milijonar.