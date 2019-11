Festival LGBT filma so prvič organizirali leta 1984 v okviru festivala Magnus in velja za najstarejši festival LGBT filma v Evropi ter najstarejši mednarodni filmski festival v Sloveniji. Ob 30-letnici so Festival gejevskega in lezbičnega filma preimenovali v Festival LGBT filma. Foto: Festival LGBT filma

"V zadnjih letih se je na področju LGBT filma zgodilo precej sprememb. Filmi z LGBT tematiko niso samo stalnica na mednarodnih festivalih, ampak so tudi del seznamov najbolj priljubljenih in pričakovanih filmov," je na predstavitvi programa 35. izvedbe dejala selektorica festivala Jasmina Šepetavc.

V preteklih petih letih je opazila porast filmov s transspolnimi temami, prav tako pa se je po njeni oceni zvišala kakovost produkcij. Da je LGBT filmov bistveno več kot pred desetimi leti, opaža tudi soorganizator in selektor festivala Brane Mozetič. "Vrnila se je tudi seksualna svoboda, veliko več je eksplicitnih seksualnih prizorov, ki jih cela desetletja ni bilo. Tem filmom to najverjetneje onemogoča širšo distribucijo v kinematografih," pravi.

Vse več je produkcij iz Južne Amerike, ki so po njegovih besedah tudi zelo kakovostne, med evropskimi državami pa po njegovih besedah tako po številu kot kakovosti filmov še vedno prednjači Francija.

italijansko-nemški animirani dokumentarni film Metulji v Berlinu režiserke Monice Manganelli pripoveduje o nacističnem preganjanju transspolnih oseb v letu 1933. Foto: Festival LGBT filma

Mozetič ob tem opaža "trdovratno in trmasto zadržanost slovenskih producentov do te tematike". Na letošnjem festivalu si bo med slovenskimi produkcijami mogoče ogledati film Skupaj režiserja Marka Šantića, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija, gledalci pa so si ga na malih ekranih premierno lahko ogledali že lani. Gledalcem se bo predstavila tudi režiserka Tina Novak s kratkim filmom Risk.

Med letošnjimi naslovi je veliko latinskoameriških filmov, organizatorji pa so danes v ospredje postavili tudi produkcije s transspolno in interspolno tematiko. Simona Jerala je opozorila na venezuelsko-kolumbijsko dramo režiserke Patricie Ortega z naslovom Jaz nemogoče o interspolni šivilji in mukah, s katerimi se spopada v tradicionalnem okolju. Na dan otvoritve bodo predvajali tudi italijansko-nemški animirani dokumentarni film Metulji v Berlinu režiserke Monice Manganelli o nacističnem preganjanju transspolnih oseb v letu 1933.

Na ogled bo med drugim Portret mladenke v ognju francoske ustvarjalke Celine Sciamma, ki je letos v Cannesu dobila queer palmo in nagrado za najboljši scenarij.

Med slovenskimi produkcijami bo na ogled film Skupaj režiserja Marka Šantića. Foto: Festival LGBT filma

Kot vsako leto se bo festival sklenil z razglasitvijo dobitnika rožnatega zmaja za najboljši film po mnenju občinstva in rožnatega zmaja po oceni mednarodne žirije. To sestavljajo srbski režiser Stefan M. Mladenović, kitajski režiser Popo Fan in slovenska vizualna umetnica Valerie Wolf Gang. Tako kot lani tudi letos rožnatega zmaja za kratki slovenski film zaradi premalo prijav ne bodo podelilič.

V spremljevalnem programu se bodo zvrstile filmske in kritiške delavnice ter kavarniška pomenkovanja o festivalskih filmih, na zadnji festivalski dan pa bo ekipa FilmFlow posnela podkast. Tudi letos so pripravili projekcije za šole, da mlajšemu občinstvu približajo filme, s katerimi se sicer morda ne bi srečali. Na Ptuju se bo mlajšim gledalcem predstavil vietnamski film Song Lang v režiji Leona Leja, v prestolnici pa filipinska produkcija Billie in Ema, ki ga je režirala Samantha Lee.

Osrednje filmske projekcije bodo letos v prestolnici samo v Slovenski kinoteki, festival, ki bo potekal do 1. decembra, pa se bo predstavil še na Ptuju, ter v Kopru, Mariboru, Idriji, Bistrici ob Sotli in Trstu.