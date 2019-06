Animirana artistična kriminalka Ruben Brandt ‒ zbiratelj je umeščena v osrednji tekmovalni program celovečernih animiranih filmov, v katerem bodo skupaj prikazali osem del.

Milorad Krstić se je leta 1952 rodil v Dornberku v Sloveniji, nato študiral v Novem Sadu ter se leta 1989 ustalil v Budimpešti, kjer ustvarja kot slikar in multimedijski umetnik. Za svoj prvi kratki animirani film je dobil srebrnega medveda na berlinskem filmskem festivalu. Ruben Brandt - zbiratelj je zgodba slavnega psihoterapevta, ki sklene iz svetovno znanih muzejev, kot so Louvre, Tate in Uffizi, ukrasti 13 slik, kar bo po njegovem mnenju ozdravilo nočne more njegove žene. Foto: Animafest

Umetnostnozgodovinski film noir sreča animacijo

Organizatorji so poudarili, da gre za film, poln akcije in izjemne animacije, z eksplozivnimi elementi noir ter mnogimi skritimi referencami iz popkulture in umetnostne zgodovine. Krstićev animirani film bo tudi odprl reško izdajo Animafesta, ki se začne 13. junija v Art-kinu na Reki.

V tekmovalnem programu animiranih celovečercev zagrebškega festivala so organizatorji poleg Krstićevega filma omenili še film Daljave mladega latvijskega režiserja Gintsa Zilbalodisa, ki bo tudi gost Animafesta. Kot posebno zanimive pa so navedli še grozljivko Volčja hiša čilskih avtorjev Cristobala Leona in Joaquina Cocine ter špansko-nizozemsko koprodukcijo Buñuel v labirintu želv avtorja Salvadorja Sime. Gre za biografski film o Buñuelovem dokumentarcu Dežela brez kruha, so zapisali na spletni strani Animafesta.

V latvijskem filmu Gintsa Zilbalodisa skušata deček in njegova ptica pobegniti pred mračnim duhom. Foto: Animafest

Festival bo ponudil še več tekmovalnih in drugih programov, med njimi tekmovalne programe kratkega, hrvaškega in študentskega filma. Retrospektivi sta posvečeni portugalskemu animiranemu filmu ter Nedeljku Dragiću iz znamenite zagrebške šole animiranega filma.

V Svetovni panorami bodo prikazali kakovostne filme z vseh koncev sveta, ki jih niso uvrstili v tekmovalne programe. "Vsi so izvrstni filmi nadarjenih avtorjev iz preteklih nekaj let. Animafest je neke vrste svetovno prvenstvo v animaciji, eno izmed štirih najmočnejših," je v sredo na novinarski konferenci v Zagrebu povedal umetniški vodja festivala Daniel Šuljić.

Buñuel v labirintu želv je zgodba o nastanku drugega filma velikega španskega filmarja Luisa Buñuela. Denar zanj je nadrealist namreč dobil samo zato, ker je njegov prijatelj, kipar Ramón Acín, zadel na loteriji - tik pred dobitkom se je zavezal, da bo kolegu pomagal financirati film, če bo kaj zadel. Foto: Animafest

Dobra zastopanost avtorjev na festivalu

Kot je napovedal, bo festival obiskalo 240 gostov iz sveta animacije, med njimi bodo številni avtorji. V primerjavi s prejšnjimi leti bo nekoliko manj avtorjev iz Azije, se bodo pa letošnjega festivala udeležili mnogi evropski avtorji, predvsem iz Francije, ki ima močno tradicijo na področjih filma, stripa in animacije.

Šuljić je predstavil še žirije festivala. Med člani so tudi lanski dobitnik velike nagrade Animafesta Boris Labbe, britanska avtorica in profesorica na svetovnih umetniških fakultetah Ruth Lingford ter ameriški producent in animator Frank Gladstone, ki je sodeloval s filmskimi studii, kot so Disney, Warner Brothers in DreamWorks.

Animafest, ki ga v Zagrebu pripravljajo od leta 1972, spremljajo tudi razstave, predavanja in delavnice. Povezali bodo animirani film in likovno umetnost ter videoigrice.

Projekcije bodo na več lokacijah v Zagrebu, kot so kino Tuškanac, Kinoteka in Kaptol Boutique Center, pa tudi na prostem v poletnem kinu Gradec. Organizatorji so omenvili tudi sklepno festivalsko prireditev na prostem Popelji me na Luno, ki bo posvečena 50. obletnici pristanka človeka na Luni. Festival se bo sklenil 8. junija.