Harvey Weinstein dans na sodišču v New Yorku. Foto: Reuters

Sojenje, ki bi se proti Weinsteinu moralo začeti 9. septembra na Manhattanu, je bilo danes premaknjeno za štiri mesece - na 6. januar naslednjega leta. Weinstein se je obenem na sodišču izrekel za nedolžnega v zvezi z novo obtožnico , ki ga bremeni spolnega napada na dve ženski, v letih 2006 in 2013. Ker je narava domnevnih zločinov zelo podobna kot pri prejšnji obtožnici, je tožilstvo zahtevalo, naj se primera obravnava skupaj.

Tožilstvo je razkrilo tudi, da so na seznam prič dodali še tretjo žensko, igralko Annabello Sciorra; pričala bo, da jo je Weinstein leta 1993 posilil. Obtožnice za posilstvo se v tem primeru sicer ne da vložiti, saj se je rok zastaranja že iztekel. "Pohvale gredo Annabelli za njeno pripravljenost, pričati in odgovarjati na vprašanja pod prisego," je v izjavo za javnost napisala igralkina odvetnica Gloria Allred.

Donna Rotunno, ena od članic odvetniške ekipe za obrambo, je napovedala, da bodo novo obtožnico ovrgli, češ da je primer "šibek".

Obtoženec s svojo številčno odvetniško ekipo. Foto: Reuters

Weinstein, ki je bil nekoč eden od najvplivnejših producentov v Hollywoodu, se je že izrekel za nedolžnega v zvezi s petimi točkami prejšnje obtožnice, med katerimi so tudi posilstvo in spolni napad. Če bo spoznan za krivega, mu lahko grozi tudi dosmrtna zaporna kazen.

Posameznici, navedeni v prejšnji obtožnici, sta samo dve od več kot 70 žensk, ki so Weinsteina obtožile različnih oblik spolnega nadlegovanja. On sam je te obtožbe vedno zanikal in trdil, da so bili vsi spolni stiki, do katerih je prišlo, soglasni. Njegovi odvetniki so skušali doseči tudi, da bi se sojenje premaknilo z Manhattana, bodisi na LongIsland ali v Albany, češ da bo medijska norija v središču New Yorka onemogočila nepristransko sojenje.