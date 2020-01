Prenos podelitve zlatih globusov je tudi tokrat dobila televizija NBC, ki je za voditelja izbrala razvpitega britanskega komika Rickyja Gervaisa. Ta je dogodek povezoval že petič. Foto: EPA

Nedeljski večer na 77. podelitvi nagrad Združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu, ki jih mnogi označujejo za napovednike prihajajočih oskarjev, je nepričakovano zajela velika zmaga Tarantinovega filma Bilo je nekoč...v Hollywoodu in osmoljena Netflixova produkcija. Po pričakovanjih pa se je podelitev odvila v duhu temačnega in zbadljivega humorja ter zahvalnih govorov, polnih družbenopolitičnih referenc.

Polna dvorana na podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus v losangeleškem hotelu Beverly Hilton, ki ga pripravlja Združenje tujih dopisnikov Hollywooda. Foto: EPA

Polno dvorano hollywoodskih zvezdnikov je v zadrego spravljal britanski mojster komike Ricky Gervais, ki je podelitev povezoval že petič in večkrat poudaril, da je tokrat res zadnjič v tej vlogi.

"Pojma nimate o resničnem svetu"

Zmagovalcem je že na začetku namignil, naj ne bodo politični komentatorji. Rekel jim je: "Če boste nocoj dobili nagrado, tega ne izkoriščajte za politični govor. Nimate pravice predavati ljudem. Pojma nimate o resničnem svetu. Večina vas je v šoli preživela manj časa kot Greta Thunberg. Če zmagate, pridite na oder, vzemite svojo nagradico, se zahvalite svojemu agentu in svojemu bogu ter odj*****. Okej? Že tako bo vse skupaj trajalo tri ure."

Laura Dern je postala najboljša igralka v stranski vlogi (Marriage Story). Foto: EPA

"Vem, da je Epstein vaš prijatelj"

Gervais je na odru med drugim spomnil na svojo serijo After Life, katere avtor in protagonist je. "Glede na to, da ima serija drugo sezono, je jasno, da se glavni lik ne ubije. Tako kot Jeffrey Epstein." Ko je množica zavzdihnila, je dodal: "Oh, utihnite. Vem, da je vaš prijatelj, ampak mi je čisto vseeno. Morali ste si sami utreti pot do sem v lastnih letalih, kajne?"

Obregnil se je tudi ob najbolj nepriljubljeno ime Hollywooda, Harveyja Weinsteina. "Človek, ki prihaja na oder, je igral v Netflixovem Bird Boxu, filmu, v katerem ljudje preživijo tako, da se obnašajo, kot da ne vidijo ničesar, kot bi delali za Harveyja Weinsteina." Ko se je zaslišal vzdih iz dvorane, napolnjene s številnimi ljudmi, ki so sodelovali s producentom, je hitro dodal: "To ste počeli vi! Ne jaz, vi ste to počeli!"

Če bi Islamska država ustanovila svojo platformo pretočnih vsebin

V svojem slogu se je dotaknil tudi izkoriščevalske politike velikih studiev. Direktorju Appla Timu Cooku in vsem, ki z njim sodelujejo, je dejal: "Apple je skočil v televizijsko tekmo s serijo The Morning Show, krasno dramo o tem, kako pomemben je ponos in kako je treba ravnati etično ‒ dramo, ki jo je produciralo podjetje, ki ima izkoriščevalske tovarne s suženjskim delom na Kitajskem. Pravite, da ste ozaveščeni, delate pa za Apple, Amazon, Disney. Če bi Islamska država ustanovila svojo platformo pretočnih vsebin, bi vi vsi takoj poklicali svoje agente, kajne?"

Patricia Arquette je opozorila na vojno stanje in požare. Foto: EPA

Zmagovalci se niso pustili motiti, že tradicionalno so imeli pripravljene zahvalne govore, tematsko povezane z aktualnimi družbenopolitičnimi dogodki. Letos so bili v ospredju okoljevarstvo, požari v Avstraliji in stiske LGBTQ-ljudi v zabavni industriji. Kritični so bili tudi do platform, kot so družbeni mediji. Sacha Baron Cohen je med podeljevanjem ene od nagrad opisal ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga kot "naivnega zavedenega otroka, ki širi nacistično propagando in ima samo namišljene prijatelje."

Patricia Arquette, ki je dobila nagrado za vlogo Dee Dee Blanchard v seriji The Act, je izkoristila priložnost in občinstvo opomnila, da si 5. januarja 2020 ne bomo zapomnili zaradi zlatih globusov, temveč kot čas, ko so bile ZDA na robu vojne in je bila Avstralija požgana.

Michelle Williams je ženske spomnila, naj na prihajajočih volitvah "glasujejo v skladu s svojimi interesi", kot to sicer počnejo moški. Foto: EPA

Michelle Williams, najboljša igralka v miniseriji (Fosse/Verdon), je dvignila glas v povezavi z zakonom o omejevanju pravice do splava, ki dviga prah v več zveznih državah. Pozvala je vse ženske, stare od 18 do 118 let, naj grejo na volitve.

"Hvaležna sem, da živim v zgodovinskem trenutku, v katerem obstaja izbira, ker se nam kot ženskam in dekletom lahko telesno zgodijo stvari, ki niso naša izbira. Poskusila sem živeti življenje, ki ga ustvarjam sama, ne le vrste dogodkov, ki so se mi zgodili, poskusila sem živeti takšno življenje, na katero bi se lahko ozrla in na njem videla svoj rokopis, včasih neurejenega in načečkanega, včasih temeljitega in natančnega, toda takšnega, ki sem ga izrezljala s svojo roko. Tega ne bi mogla storiti, ne da bi uporabila žensko pravico do izbire, izbire, kdaj imeti otroke in s kom. /.../ Vem, da so moje odločitve lahko videti drugačne kot vaše. Ampak hvala bogu, ali h komurkoli že molite, da živimo v državi, ki temelji na načelu, da lahko svobodno živim po svoji veri in vi lahko svobodno živite po svoji. Torej, ženske, stare od 18 do 118, v času volitev, storite to v skladu s svojimi interesi. To počnejo moški že leta, zato je svet videti tako zelo kot oni. Ne pozabite pa, da smo največje volilno telo v tej državi. Naj bo videti bolj kot me."

Phoenix se je dotaknil vprašanja podnebne krize in požarov v Avstraliji. Foto: EPA

Obrok na rastlinskih temeljih

Joaquin Phoenix, ki je dobil zlati globus za nastop v stripovskem filmu Joker, se je v govoru osredotočil na vprašanja podnebne krize in požarov v Avstraliji. Med drugim je rekel, da ni "najboljšega igralca", in se zahvalil režiserju Toddu Phillipsu, da je sodeloval z njim, čeprav je tako naporen. Pohvalil je tudi organizatorje zlatih globusov, ki so na slovesnosti ponudili le veganski obrok, in se zahvalil, ker so "prepoznali povezavo med vzrejo živali in podnebnimi spremembami. To je zelo drzna poteza, ustvariti nocojšnji obrok na rastlinskih temeljih," je dejal veganski igralec.

Številni dobitniki zlatega globusa so v svoje govore vpletali svojo skrb ob uničujočih požarih po Avstraliji, Phoenix pa je glasno podvomil o zavezi zvezdnikov, da bodo ukrepali. "Res je lepo, da toliko ljudi pošlje dobre želje, vendar moramo storiti več kot to, kajne? Nisem bil vedno kreposten. Še vedno se učim, ker mi je toliko ljudi med vami dalo priložnost, da to popravim. Super je iti na volitve, včasih pa moramo to odgovornost prevzeti nase in narediti spremembe, biti požrtvovalni. Ni treba, da se peljemo v Palm Springs z zasebnim letalom, prosim. Poskušal bom delovati bolje in upam, da boste tudi vi."