Projekciji dokumentarca o pesniku, pisatelju, dramatiku, igralcu in prevajalcu bo sledil pogovor med režiserjem in portretirancem.

Rozman piše parodične in komične pesmi, pravljice in gledališke komedije za otroke in odrasle, predeluje klasična besedila za druge medije ali pa jih prestavlja v sodobnost. Foto: BoBo

Andrej Rozman - Roza je "znan obraz z velikih in malih zaslonov. Človek tisočerih obrazov in preoblek, ki je med drugim zaznamoval skoraj 30 let delovanja KUD France Prešeren", so o portretirancu zapisali v Društvu slovenskih režiserjev.

Glavna nit filma je boj Roze za ničto stopnjo davka na dodano vrednost za vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države in slovenski jezik.

Predsedniška kandidatura kot aktivistična gesta

Umetnik vsak teden vodi t. i. odmaševanja, v katerih pridiga o tekoči družbeni problematiki, ob čemer daje poseben poudarek jeziku. Ravno Odmaševanja so ga odpeljala tudi v politiko ‒ v letu 2017 je kandidiral za predsednika države, a ni zbral dovolj podpisov. Umetnikova ustvarjalna pot je mnogovrstna; poleg nastopov na šolah bodo gledalci, kot so zapisali v društvu režiserjev, videli tudi nastajanje lutkovne predstave Kekec.

Film bo uvedel Petkovičev film Naprej ‒ "road movie na invalidskem vozičku", kjer sta glavna junaka povezana v neločljivo celoto.

Andrej Rozman se je rodil leta 1955 v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani je študiral slovenski jezik in književnost. Dolga leta je bil voditelj in igralec v gledališču Ane Monro. Redno nastopa v igranih filmih in na televiziji. Piše parodične in komične pesmi, pravljice in gledališke komedije za otroke in odrasle, predeluje klasična besedila za druge medije ali pa jih prestavlja v sodobnost. Veliko tudi prevaja. Marca 2003 je ustanovil Rozinteater, junija 2009 pa versko skupnost Zaničnikov.

Je prejemnik številnih nagrad, med njimi nagrade Prešernovega sklada, nagrade Staneta Severja, Borštnikove nagrade za prevod dela Peter Kušter, Ježkove nagrade in več nagrad za knjige za otroke.