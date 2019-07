Marilyn Monroe na Pločniku slavnih. Foto: Reuters

Z losangeleškega okrajnega tožilstva so sporočili, da se o kazni ni želel vnaprej pogajati s tožilci. Obtožen je bil velike kraje in vandalizma, poroča spletna publikacija Deadline.



Moškemu, ki prihaja iz kraja Glendale, je v torek sodnica Dorothy B. Reyes razglasila obsodbo: moral bo preživeti eno let v okrajnem zaporu, ob tem pa še plačati 14.260 dolarjev.

Hollywoodske dame v obliki skulptur

Odtujeni kip Marilyn Monroe je postavljen na vrhu iz kipov ustvarjenega razglednega stolpiča poimenovanega Hollywoodske dame, ki stoji na vogalu (Hollywood Boulevard) hollywoodskega bulvarja in avenije La Brea. Da je skultura izginila, so opazili 16. junija. Pet dni kasneje, 21. junija, je bil Clay že aretiran, in sicer na svojem domu.

Policija je našla dokaze, ne pa tudi kipa, ki ga je obtoženi odžagal z vrha skulpturne umetnine. Kako umetnina izgleda, si lahko ogledate na fotografiji z Instagrama. Priljubljeno kiparsko delo sestoji iz kipcev več znamenitih žensk, ki so zaznamovale in spremenile filmski posel prek predstavljanja različnih kultur. Med njimi so Mae West, Anna Mae Wong, Dolores Del Rio in Dorothy Dandridge.



"Če si ogledamo video, ki ga je ujela varnostna kamera, je smiselno zaključiti, da se je kipec razlomil in je lahko danes v več koščkih," je izsledke raziskav javnosti predstavil Douglas Oldfield z losangeleškega policijskega oddelka (LAPD).



Manjši bronast kipec prikazuje igalko v njeni sloviti pozi, nad prezračevalnim jaškom, veter pa ji privzdiguje krilo in razkriva noge, kakor je bilo to mogoče videti v filmu Sedem let skomin iz leta 1955.

Clay je losangleškim sodiščem že znan prestopnik. V času, ko je ukradel kip, je že služil pogojno kazen, ker je vandaliziral hollywoodsko zvezdo predsednika ZDA Donalda Trumpa na hollywoodskem Pločniku slavnih.