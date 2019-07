Valentina Cortese v filmu L'iguana dalla lingua di fuoco iz leta 1971. Foto: IMDb

“S smrtjo Valentine Cortese je italijanska zabavna industrija izgubila svojo zadnjo divo kina in gledališča," je po poročanje revije Variety dejal Carlo Fontana, predsednik AGIS-a (Agenzia Generale Italiana dello Spettacolo).

Igrala je v italijanskih, francoskih, britanskih in hollywoodskih produkcijah ob igralcih, med katerimi so James Stewart, Humphrey Bogart in Ava Gardner.

V filmu Shadow of the Eagle iz leta 1950. Foto: IMDb

Umrla je v Milanu, v katerem se je 1. januarja leta 1923 tudi rodila.

Svojo igralsko kariero je začela v 40. letih preteklega stoletja. Leta 1948 je podpisala pogodbo s produkcijsko hišo 20th Century Fox.

Nominirana za oskarja

Leta 1973 je zaigrala v Truffautovem filmu Day for Night in bila za stransko vlogo nominirana za oskarja. Igrala je v številnih filmih, med drugim tudi v Fellinijevem filmu Giulietta in duhovi (1965).

V Italiji je veljala tudi za priznano gledališko igralko. Pred dvema letoma so na Beneškem filmskem festivalu premierno prikazali dokumentarni film o njenem delu z naslovom Diva!.

Poročena je bila z igralcem Richardom Basehartom, po ločitvi (1960) od katerega se ni več poročila. Z njim je imela sina, prav tako igralca Jackieja Baseharta. Ta je umrl v Milanu leta 2015.