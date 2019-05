V glavnih vlogah nastopata slovenska igralka Doroteja Nadrah in skandinavski filmski zvezdnik Kristoffer Joner. Foto: IMDb/KatjaGoljat

Filmski portret ljudi, ki ne morejo ali ne znajo najti poti eden k drugemu v trenutku, ko se soočajo z izgubo ljubljene osebe, je svetovno premiero doživel v Karlovih Varih, kjer ga je žirija nagradila za izjemen umetniški dosežek.

Na Festivalu slovenskega filma (FSF) je dobil dve vesni, režiserka je prejela še nagrado Štigličev pogled, ki jo Društvo slovenskih režiserjev podeljuje za izjemno režijo, direktor fotografije Mitja Ličen pa nagrado iris Združenja filmskih snemalcev za najboljšo fotografijo v celovečernem filmu.

Naslov filma govori tudi o ljubezni v mitološkem smislu. O bolečini, nasilju, izgubi in vsem, kar ljubezen spremlja, je ob premieri na lanskem FSF povedala režiserka.

Film se v narativnem pogledu ukvarja z ljubeznijo med starši in otroci, med bratom in sestro, moškim in žensko. Naslov pa govori tudi o ljubezni v mitološkem smislu. O bolečini, nasilju, izgubi in vsem, kar ljubezen spremlja, je ob premieri na lanskem FSF povedala režiserka. V glavnih vlogah nastopata mlada slovenska igralka Doroteja Nadrah in skandinavski filmski zvezdnik Kristoffer Joner, ki je med drugim igral v filmih Povratnik, Misija: Nemogoče in Val.

"Zgodovina ljubezni je pravo razodetje"

Mark Cousins, filmski režiser in član žirije Mednarodnega filmskega festivala v Karlovih Varih, je o drugem celovečercu slovenske režiserke zapisal: "Sonja Prosenc ne sledi modi. Pokaže nam stvari, ki jih pravzaprav še nismo videli. Njena Zgodovina ljubezni je pravo razodetje. Začne se čudovito, se nadaljuje z velikimi plani, nas pušča v negotovosti, ima sijajne igralce in tvega."

Prvi zvočni kinematograf v Sloveniji

Premiero v Kinodvoru so pripravili v sodelovanju s producentom filma Monoo in Slovensko filharmonijo. V dvorani bodo namreč filmsko platno razpeli skoraj sto let po ustanovitvi tamkajšnjega kina Matica januarja 1923. Neme filme je v prostorih današnje filharmonije v časih delovanja kina sprva spremljal kvintet, že leta 1930 pa je kino Matica postal prvi zvočni kinematograf v Sloveniji. Leta 1940 je kino prevzela podjetnica Pavla Jesih, v današnji stavbi Slovenske filharmonije pa je prenehal delovati leta 1948.

Neme filme je v prostorih današnje filharmonije v časih delovanja kina sprva spremljal kvintet, že leta 1930 pa je kino Matica postal prvi zvočni kinematograf v Sloveniji.

Kinodvor je v Slovenski filharmoniji gostoval že 1. junija 2015 v okviru projekta Leto kina s premiero dokumentarnega filma Pavla Jesih v režiji Igorja Šterka. S projektom Leto kina sta Kinodvor in Slovenska kinoteka s številnimi partnerji obeležila 90. obletnico odprtja kina na Kolodvorski ulici (današnjega Kinodvora), praznovanje kina in filma pa Kinodvor nadaljuje s posebnimi dogodki, ki so povezani z zgodovino kina v Ljubljani.