61-letna Ellen bo šele druga prejemnica nagrade Carol Burnett – prvo priznanje so januarja letos seveda izročili kar sami Carol Burnett, po kateri se bo lovorika odslej imenovala.

Ellen DeGeneres (na desni) z ženo Portio de Rossi. Foto: Reuters

Ellen DeGeneres, ki je trenutno najbrž najbolj prepoznavna in najvplivnejša pripadnica LGBTQ-skupnosti na ameriških malih zaslonih, je kariero začela kot stand up komičarka, pozneje soustvarjala humoristično nanizanko Ellen (prvotni naslov: These Friends of Mine), zdaj pa je že vrsto let predvsem voditeljica dnevne pogovorne oddaje The Ellen DeGeneres Show.

Peabodyjevo nagrado je dobila za scenarij takrat revolucionarne epizode serije Ellen, v kateri je naslovna junakinja svojim bližnjim povedala, da je homoseksualka. Njen dnevni pogovorni šov, ki je letos v svoji 17. sezoni, je osvojil že 63 emmyjev za dnevno televizijo, med drugim 11 v kategoriji posebnih dosežkov, kar je rekord.

"Poleg njenega uspeha na televiziji je Ellen tudi aktivistka in filantropinja, ki svoj glas posodi tistim, ki ga nimajo, ki s pomočjo svoje platforme širi radost in prijaznost," je odločitev organizacije HFPA, ki podeljuje zlate globuse, utemeljil njen predsednik Lorenzo Soria.

DeGeneres je sicer že prejela dve najvišji ameriški priznanji v svoji stroki – predsedniško medaljo časti in nagrado Marka Twaina za ameriško komedijo.

The Ellen Degeneres Show je za različne dobrodelne akcije in organizacije zbral že več kot 95 milijonov dolarjev. Foto: Reuters

Ellen pa ni samo televizijska igralka – na velikem platnu je svoj glas posodila prebivalki Pacifiškega oceana, nevrotični ribici Dory; lik se je pojavil že v Pixarjevi uspešnici Iskanje malega Nema, nato pa dobil celo svoj celovečerec, Iskanje pozabljive Dory.

Letošnje leto je bilo sicer za Ellen precej ... pestro. Januarja je bila tarča kritik, ker je javno vzela v bran Kevina Harta, ki je zaradi starih homofobnih komentarjev izgubil službo voditelja oskarjev. Spomladi je nato razglasila, da je za tri leta podaljšala svojo pogodbo za vodenje pogovornega šova (čeprav je nekaj mesecev predtem na glas razmišljala, da je morda čas za slovo). Za piko na i se je morala prejšnji mesec braniti zaradi svojega prijateljstva z nekdanjim predsednikom Bushem, ki mu številni Američani še vedno niso odpustili vojne v Iraku.

Vrnitev zlate dobe televizije

Nagrado Carol Burnett so pri HFPA ustanovili, da bi ovekovečili in primerno nagradili "novo zlato dobo televizije" v ZDA. V Ameriki namreč na tradicionalni in pretočnih platformah vsako leto ponujajo več kot 500 igranih nadaljevank. Nova nagrada naj bi bila po pomenu enakovredna nagradi Cecila B. DeMilla, ki jo že vrsto let podeljujejo najzaslužnejšim osebnostim filmskega sveta. V letu 2020 jo bo denimo dobil Tom Hanks.

Naslednja podelitev zlatih globusov bo na Beverly Hillsu potekala 5. januarja 2020.