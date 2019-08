Za razliko od prejšnjih filmov pa tega ne bo mogoče videti na velikem platnu, pač pa bo dostopen le uporabnikom platforme Disney+.

Dama in Potepuh sta v novi, igrani različici, resnična psa. Foto: IMDb

Prvotno je bila tudi zgodba o zaljubljeni kokeršpanjelki in potepuškemu mešančku zamišljena za kinematografsko predstavitev, vendar je Disney naknadno spremenil strategijo, da bi na ta način privabil k vpisu na svojo napovedano platformo. Dama in Potepuh bo tudi prvi velik projekt studia, ki ga bo predstavil na ta način.

Zgodba je seveda znana, poznamo jo vsaj od klasike iz leta 1955. Razvajena čistokrvna kokeršpanjelka po imenu Dama (glas ji je posodila Tessa Thompson) živi v toplem domu, kjer pa sta lastnika pozornost od hišne ljubljenke usmerila v novorojenčka, sreča iznajdljivega in simpatičnega Potepuha (glas Justina Therouxa). Ta se podata na romantično popotovanje, ki seveda tudi v novi različici vrhunec doseže z znamenitim poljub s špageti.

Scenarij podpisuje Andrew Bujalski, poleg igralcev, ki sta glasova posodila zaljubljenima protagonistoma, pa so pasjo ekipo pomagali obuditi še Sam Elliott, Benedict Wong in Janelle Monáe. Njihovi lastniki in ljudje, ki jim prekrižajo pot, so Kiersey Clemons, Yvette Nicole Brown in Arturo Castro.

Znameniti prizor s špageti - tik pred enim najbolj znamenitih filmskih poljubov. Foto: IMDb

Disney zaradi zadnjih predelav ne žanje ravno pohval - kljub ploskanju režiserju Jona Favreauja zaradi tehnološke dovršenosti kritiki Levjemu kralju niso bili posebej naklonjeni in tudi Slonček Dumbo v blagajnah ni blestel tako, kot so producenti verjetno upali. Vendar Disneyja to ne ustavlja, da bi nadaljeval s tovrstnim osveževanjem svojih najbolj odmevnih animiranih filmov. Naslednja v vrsti – dočakali naj bi ju v naslednjih letih - sta Mala morska deklica in Mulan.

Po Dami in potepuhu se ta vendarle spet vračata na kinematografsko pot.

Disney, ki je v tej dneh predstavil napovednik za Damo in potepuha, bo svojo platformo, ki bo najverjetneje pomenila solidno konkurenco ponudnikom pretočnih vsebin, kot so Netflix, HBO in Amazon Prime, zagnal 12. novembra.

Medtem ko bo Dama in potepuh edenod celovečernih adutov novo zastavljene platforme, bo med serijami to znanstvenofantastična epopeja The Mandalorian, ki bo postavljena v čas nekaj let po dogodkih iz filma Jedijeva vrnitev. Studio razvija še eno serijo iz vesolja Vojne zvezd – v njej bosta Diego Luna in Alan Tudyk ponovila svoji vlogi Cassiana Andorja in droida iz filma Rogue One, pred nedavnim pa je studio prižgal zeleno luč tudi za nadaljevanko, ki bo posvečena Obi-Wanu Kenobiju, v vlogo katerega se vrača Ewan McGregor.