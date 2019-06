Foto: RTV Slovenija

Uporaba dodatnega zvočnega kanala pomeni, da lahko gledalci z nastavitvijo v jezikovnem meniju na svojih sprejemnikih TV-signala prek njega prisluhnejo zvočnim podnapisom in zvočnim opisom. Govorna sinteza bere podnapise v informativnih oddajah TV Slovenija, zvočni opisi pa opisujejo sliko v izbranih dokumentarnih in izobraževalnih oddajah ter filmih. Tako televizija postaja vse dostopnejša tudi slepim in slabovidnim.

Več v sporočilu.

Namen sklepne konference projekta ADLAB PRO: Zvočno opisovanje: Laboratorij za oblikovanje novega poklicnega profila, ki jo je gostila RTV Slovenija, je ponudila pregled dogajanja in novosti na področju zvočnega opisovanja, hkrati pa so sodelujoči lahko dejavno sodelovali s svojimi predlogi, znanjem in izkušnjami. Na konferenci z naslovom Širitev kroga AD (avdiodeskripcije) so sodelovali partnerji projekta ter domači in tuji gostje, skupno pa se je je udeležilo skoraj sto poslušalcev in sodelujočih, med katerimi je bilo veliko slepih in slabovidnih, katerim je bila namenjen v prvi vrsti.

Uvodni del je bil namenjen predstavitvi RTV-dejavnosti na področju zvočnega opisovanja avdiovizualnih vsebin od začetkov do danes, v osrednjem delu so med drugim govorili tudi o izobraževalnem modelu za poklic zvočnega opisovalca ter načinu ocenjevanja kakovosti, tretji del pa je bil posvečen primerom dobre prakse.

Gerhard Protschka in Gabi Rechsteiner sta spregovorila o dostopni filmski umetnosti in o festivalu dostopnega dokumentarnega filma Look & Roll, Mojca Kosi in Antun Smerdel sta predstavila projekt e-ARH.si: Izzivi pri prilagajanju arhivskega gradiva za slepe in slabovidne, dostopnost Slovenskega etnografskega muzeja pa je udeležencem približala Bojana Rogelj Škafar. Predstavniki hrvaške zveze slepih so spregovorili o stanju na Hrvaškem, Violeta Vlaški iz Društva Homer iz Beograda pa o svojem trudu, da bi zvočno opisovanje vpeljala v Srbijo. Konferenco so končali z okroglo mizo, ki je bila usmerjena predvsem v prihodnost.

Triletni projekt ADLAB PRO, ki ga v programu Erasmus+ financira Evropska unija, se bo končal 31. avgusta letos. V tem času so partnerji iz različnih držav Evropske unije, med njimi tudi RTV Slovenija, ustvarili model za izobraževanje zvočnih opisovalcev ter pripravili bogat nabor učnih materialov, predlogov za praktične vaje in seznamov strokovne literature, ki pokrivajo vsa področja zvočnega opisovanja.

Na povezavi je radijski prispevek s konference. Več informacij o projektu ADLAB PRO in partnerjih projekta najdete na povezavi www.adlabpro.eu, informacije o dostopnosti radijskih in TV-programov pa so na voljo na posebnem spletnem portalu www.rtvslo.si/dostopno.