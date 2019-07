V petek bo Peklensko dvorišče Križank po enoletnem premoru z akustičnim projektom ponovno zasedel priljubljeni kantavtor Tomaž Domicelj. Foto: Sandi Fišer

V goste v ponedeljek in torek pa v Križanke prihajata znamenita basista Marcus Miller in Stanley Clarke.

O času in minljivosti

Svetovno uveljavljena umetnica iz Seville, znana po lastnem konceptu estetike flamenka, Maria Pages je bila v Ljubljani že večkrat in, kot je dejala na današnji novinarski konferenci, ji je bilo v slovenski prestolnici vselej v čast nastopiti. Flamenko sama dojema kot celovito in sodobno umetnost, ki se z lahkoto spaja z drugimi umetnostmi v skupen izraz. V sklopu 67. Ljubljana festivala bo Maria Pages predstavila novo produkcijo Oda času, ki jo je režirala in koreografirala v sodelovanju z zvestim sodelavcem, dramaturgom in avtorjem besedila El Arbijem El Hartijem. Po besedah umetnice Oda času, v kateri nastopa devet plesalcev in sedem glasbenikov, spregovori o temah, ki od vselej zanimajo človeštvo – o času in minljivosti.

Festival Ljubljana v svoji 67. izdaji ponuja baletne in operne predstave, muzikale, komorne in simfonične koncerte ter številne druge dogodke. Foto: Festival Ljubljana

Telo, hrepenenje, umetnost in življenje

Kot so zapisali pri festivalu, Oda času v ospredje postavlja minljivost časa in vpliv le-tega na človeško telo, hrepenenje, umetnost in življenje. Navdih je plesalka in koreografinja črpala iz osebnega in profesionalnega življenja, v plesno predstavo pa je vpeljala številne druge elemente, med drugim tudi misli zgodovinskih osebnosti, kot so Platon, Marguerite Yourcenar, Jorge Luis Borges, John Cage, Marcel Duchamp in Octavio Paz.

Skladbe, "stare od 50 let do 50 minut"

V petek bo Peklensko dvorišče Križank po enoletnem premoru z akustičnim projektom ponovno zasedel priljubljeni kantavtor Tomaž Domicelj. Kot je povedal na današnjem srečanju z novinarji, je koncert tokrat zasnoval z dolgoletnim glasbenim kolegom, kitaristom Zdenkom Cotičem - Cotom, ki po navedbah festivala med glasbenimi kolegi slovi kot slovenski Eric Clapton. Domicelj je skrivnostno napovedal, da bosta izvajala skladbe, ki bodo "stare od 50 let do 50 minut", več o tem pa se bodo lahko obiskovalci koncerta prepričali v živo. Dodal je, da se jima bo s Cotom na odru pridružil še gost presenečenja.

Po nekaj letih se je pri snovanju festivalskega programa Festivalu Ljubljana ponovno pridružil glasbeni poznavalec Brane Rončel, ki je poskrbel, da bosta na letošnji izdaji v ponedeljek in torek, 8. in 9. julija, v Križankah nastopila basista, ki sta izrazito zaznamovala glasbeno zgodovino – Marcus Miller in Stanley Clarke.

Grammyjev nagrajenec, ki se je kalil v zasedbah Milesa Davisa

Marcus Miller, eden najvplivnejših glasbenikov na sceni in grammyjev nagrajenec, ki se je kalil v zasedbah Milesa Davisa, je po besedah Rončela slovenskim poslušalcem dobro poznan, saj je leta 2002 nastopil že v njegovi seriji studijskih koncertov oddaje Izza odra na TV Slovenija, leto pozneje je navdušil polne Križanke v sklopu 51. festivala Ljubljana, leta 2009 pa še občinstvo Kina Šiška, ko je predstavil projekt Tutu Revisited the Music Of Miles Davis. V Ljubljani bo tokrat ob spremljavi štirih glasbenikov promoviral svoj najnovejši album Laid Black.

Torkov koncert pa bo za slovensko občinstvo dobra priložnost, da bolje spozna še enega virtuoza na baskitari, Stanleyja Clarka. Štirikratni prejemnik nagrade grammy je prvi basist v zgodovini, ki z enako intenzivnostjo igra tako električno baskitaro kot kontrabas, ter prvi jazz-fusion basist, ki je s svojo ustvarjalnostjo in z razprodanimi koncerti po vsem svetu postal tako priljubljen, da je pristal tudi na naslovnicah revij, piše na festivalski spletni strani. Izdal je več kot 40 albumov, v Sloveniji pa bo s svojo zasedbo nastopil prvič.