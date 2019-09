V preureditev iz nekdanje osnovnošolske stavbe so vložili 3,2 milijona evrov, kar je kar milijon več od sprva predvidenega, saj je šel prejšnji izvajalec gradbenih del v stečaj.

Foto: Glasbena šola Ajdovščina

Po številnih zapletih s prvotnim izvajalcem del, družbo AS Primus iz Cerknice, je ajdovska občina lansko jesen izbrala novega izvajalca. Prenovo je nadaljevalo podjetje Elita Nagode iz Žapuž, cena gradbenih del pa se je s prvotnih 1,6 milijona evrov povečala na 1,9 milijona evrov.

Ajdovska občina je pridobila tudi evropska sredstva z naslova energetske sanacije objekta, zato je za njen proračun investicija vendarle nekoliko nižja.

Po besedah ravnateljice Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina Bernarde Paškvan so nove šolske stavbe neizmerno veseli. Prvič bodo združeni vsi pod isto streho. Doslej so se glasbeniki soočali s prostorsko stisko, primorani so bili menjavati lokacije, kar je zelo otežilo organizacijo nastopov in vaj. "Imeli smo sicer dovolj prostora, vendar na različnih lokacijah po mestu. Še pomembneje pa je to, da so vsi prostori akustično dobro izolirani."

Poseben prostor za baletnike

Notranjost stavbe bogatijo sodobno opremljene učilnice, pridobili so kar 19 individualnih, dve za skupni pouk, pa tudi večji prostor za vaje orkestra. Šola je bogatejša še za baletno učilnico, ki bo rešila marsikatero organizacijsko težavo iz preteklih let.

Največja pridobitev je zagotovo koncertna dvorana, ki je postavljena v dveh etažah, s parterjem in balkonom, sprejme do sto obiskovalcev. V njej so postavljene celo manjše orgle, kar bo omogočalo učenje in koncertiranje tudi na tem instrumentu. "Pri nas poučujemo kar 21 instrumentov, razen oboe, diatonične harmonike in citer, torej vse, kar je v programu glasbene šole," je povedala še Paškvanova.

Naslednja: Vipava?

V letošnjem šolskem letu imajo vpisanih 355 učencev ter 36 zaposlenih. 84 učencev obiskuje podružnico ajdovske glasbene šole v Vipavi, vendar se morajo nekateri med njimi voziti na poučevanje glasbila v Ajdovščino. V Vipavi namreč gostujejo v prostorih tamkajšnje osnovne šole, kar povzroča tako osnovni kot glasbeni šoli kar nekaj težav. Zato kljub dobremu sodelovanju obeh šol upajo, da bo tudi v Vipavi glasbena šola dobila svoje prostore.