Belgijski Echo Collective se je osnoval okoli Neila Leiterja in Margaret Hermant. Foto: Kino Šiška

Zasedba Echo Collective, ki bo tokrat prvič gostovala v Kinu Šiška, bo predstavila skladbe skupine Radiohead v svojih neoklasičnih instrumentalnih aranžmajih.

Radiohead so album Amnesiac izdali leta 2001. Foto: Discogs

Njihove predelave skladb, kot sta Pyramid Song in I Might Be Wrong, so bile deležne kritiških hvalospevov. Celoten album Echo Collective Plays Amnesiac, ki je izšel lani, pa je bil označen za “veličasten hommage” izvirniku ali pa njegov “idealni spremljevalec“.

Predrugačiti že tako čislano stvaritev

Radiohead so svoj slavni album Amnesiac, ki prinaša enajst pesmi, izdali leta 2001. In dejstvo je, da nikakor ne more biti preprosto uspešno predrugačiti celotne plošče v drugačno, svežo obliko, ki ohranja spoštljiv odnos do izvirnika. Še manj, če je ta plošča tako znamenita in priljubljena, kot je Amnesiac. Vendar je ta neoklasični ansambel oziroma orkester v malem, kot ga opredeljujejo, pri tem uspel in tudi sicer je uspešen pri tovrstnih podvigih.

Nikakor ne le bled odmev ali cenena kopija

“Rezultat je presegel vsa pričakovanja. Ena najboljših plošč vseh časov, aranžirana za godalni trio, harfo, klavir, fagot/kontrafagot, klarinet/bas klarinet/baritonski saksofon in orkestralna tolkala, je zaživela v novi obliki. Virtuozna zasedba je obdržala nianse in delikatnost izvirnika ter mu vdihnila klasično častitljivost ter veličastnost. Echo Collective je zopet dokazal, da ni bled odmev ali cenena kopija, temveč polnopraven postklasični spektakel,“ so zapisali v Kinu Šiška.

Album predelav album Echo Collective Plays Amnesiac je izšel lani. Foto: Discogs

Izkušnje s predelavami in zveneča sodelovanja

Echo Collective se je osnoval okoli Neila Leiterja in Margaret Hermant, ki sicer na redni ravni sodelujeta z zasedbama A Winged Victory For The Sullen in Stars Of The Lid ter skladateljem Dustinom O’Halloranom in do pred kratkim tudi s pred skoraj natanko enim letom umrlim Jóhannom Jóhannssonom.

Belgijska zasedba se je pred leti lotila tudi priredbe plošče znanega norveškega black metalca Burzuma. In kaj kmalu je programski vodja glavnega bruseljskega koncertnega prizorišča Ancienne Belgique pri tako rekoč hišnem bendu naročil še predelavo albuma zasedbe Radiohead.

Drevišnji koncert Echo Collective v Katedrali Kina Šiška se začne ob 20. uri.

Echo Collective - I Might Be Wrong

Echo Collective - Pyramid Song (Radiohead cover)

Radiohead - Pyramid Song