Prizor iz opere Akhnaten. Foto: Metropolitanska opera

Karen Kamenšek je skozi kariero dirigirala med drugim že pod strehami opernih hiš v Hamburgu, Hannovru, Freiburgu, na Dunaju in v Mariboru ter nizu svetovno znanih filharmoničnih orkestrov. Samo v tej sezoni je doživela tri velike dirigentske debute, poleg tega v newyorški Metropolitanski operi, tudi z londonskimi in losangeleškimi filharmoniki, poroča dopisnik iz ZDA Andrej Stopar.

Karen Kamenšek. Foto: Metropolitanska opera

"Upam, da sem svetla zvezda, ki bo dolgo sijala."

"Nisem zvezdni utrinek, upam, da sem svetla zvezda, ki bo dolgo sijala," je za Televizijo Slovenija dejala leta 1970 v Chicagu v zvezni državi Illinois rojena Karen Kamenšek. Danes 82-letnega skladatelja Philippa Glassa je dirigentka spoznala že zelo zgodaj in z njim tudi v preteklosti že sodelovala.

"Gre za repetitivno glasbo, v kateri se na instrumentacijo ves čas nalagajo mikrosloji, drugačni ritmi, melodični fragmenti. Tako skladatelj ustvari ogromno vesolje, ki ga ves večer gradi in ga nato spet razgradi. V tem pogledu je zelo folklorističen. Ljudska glasba pogosto gradi tako. Začne z drobnim motivom, ki se širi do vrhunca in izzveni v drobno frazo. Glass pogosto ustvarja tako," je še povedala Karen Kamenšek.

Za delo Akhnaten, ki ga je dirigirala že v Londonu, je prejela prestižno nagrado, ki nosi ime po igralcu Lawrenceu Olivierju. V Metropolitanski operi naslovno vlogo poje kontratenorist Anthony Roth Costanzo, Nefretete pa je mezosopranistka J'Nai Bridges. Zvočno in vizualno privlačno postavitev je režiral Phelim McDermott, vlogo libretista pa je prevzel kar Glass s sodelavci.

Akhnaten je premiero na odru Metropolitanske opere doživel v začetku tega meseca, krstno izvedbo pa leta 1984. Foto: Metropolitanska opera

Prepletanje glasbenih svetov in obdobij

"Tu vidimo egipčanski vpliv. Pojejo v več jezikih, ki jih občinstvo navadno sploh ne razume, nekaj malega je angleščine, pogosto pa pojejo brez besed, preprosto na a. Slišite tudi zvoke, ki v eni od scen zvenijo podobno kot afriški bobni. Temu vsaj pravimo tako. Torej niste tukaj, ampak v nekem popolnoma drugem svetu," je povedala dirigentka.

Prav prepletanje glasbenih svetov in obdobij je strast Karen Kamenšek, ki v svoj repertoar redno vključuje dela sodobnih avtorjev 20. in 21. stoletja. "Smo tukaj in zdaj, ne le muzejski eksponati," je za Televizijo Slovenija še dejala Karen Kamenšek.