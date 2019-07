Na številnih prizoriščih najstarejšega slovenskega mesta se bo predstavilo več kot 300 umetnikov iz Slovenije in tujine. Foto: Jure Matoz

V prihodnjih dneh bosta med drugim nastopila violinist Stefan Milenkovich in a-capella skupina Take 6, ki po navedbah organizatorjev velja za največkrat z grammyji nominirano skupino v zgodovini.

"Festival Arsana je bil deset let vedno zadnjih deset dni v juliju. Letos smo razširili festivalsko dogajanje na dva meseca, s tem da enak festival še vedno ostaja julija, predfestivalsko dogajanje pa je potekalo junija," je povedal umetniški vodja in direktor festivala Mladen Delin.

Koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in vokalne glasbe dopolnjujejo mednarodni glasbeni kampi, poulično dogajanje, otroški festival, okrogle mize, razstave, kulinarični dogodki in gledališke predstave. Foto: Jure Matoz

Festival se je uradno začel z opernim večerom Slovenskega narodnega gledališča Maribor (SNG) na Panorami 8. junija, kjer so našteli okoli 5000 obiskovalcev, osrednje dogajanje pa se bo odvilo v teh dneh do 27. julija. Na številnih prizoriščih najstarejšega slovenskega mesta se bo predstavilo več kot 300 umetnikov iz Slovenije in tujine.

"Danes se začne dogajanje v mestu, z jazz in etno glasbo, jutri pa nas čaka že prvi vrhunec festivala, to je nastop violinista Stefana Milenkovića in pianista Vladimirja Miloševića na dvorišču minoritskega samostana," je pojasnil Delin.

Prvi nastop z orkestrom je odigral pri petih letih

Milenković je veljal za čudežnega otroka, ki se je razvil v enega izmed najboljših violinistov svoje generacije. Svoj prvi nastop z orkestrom je odigral pri petih letih, pri desetih nastopil za takratnega ameriškega predsednika Ronalda Reagana in pozneje kar dvakrat za papeža Janeza Pavla II. Vse odtlej že desetletja polni koncertne dvorane po vsem svetu.

V nedeljo bodo na Ptuju znova gostili dobitnike desetih grammyjev, ameriško skupino Take 6, ki bo obiskovalce popeljala v svet gospela, jazza, R&B in popa. "To je najboljša vokalna zasedba na planetu po mnenju Quincyja Jonesa. To bo res vrhunec poletja v Sloveniji, kar zadeva vokalno glasbo," je dodal Delin.

Osrednje dogajanje se bo odvilo v teh dneh do 27. julija. Foto: Jure Matoz

Na festivalskem programu sta med drugim še stand up predstava Tadeja Toša ter Muzikal domišljije iz harmonije, ki ga v režiji Matjaža Latina pripravljajo učitelji in učenci ptujske glasbene šole. Nastopili bodo še Boštjan Gombač & All Stars Orchestra, Jure Pukl Quartet, Queen Real Tribute Band in skupina Tabu.

Nadaljevali bodo tudi z Odrom mladih

Koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in vokalne glasbe dopolnjujejo mednarodni glasbeni kampi, poulično dogajanje, otroški festival, okrogle mize, razstave, kulinarični dogodki in gledališke predstave. Nadaljevali bodo tudi z Odrom mladih, ki so ga uvedli lani in je pri obiskovalcih ter izvajalcih naletel na zelo dober odziv.

Predfestivalski dogodki so bili po besedah Delina zelo dobro obiskani, uspeli so pritegniti številne obiskovalce iz drugih delov Slovenije in tujine, zato se dobrega obiska nadejajo tudi v prihodnjih devetih dneh. "Arsana je še vedno butični festival, a ves čas raste," je ocenil.

Danes bo v Hotelu Mitra nastopila slovenska tolkalska zasedba Stick Control, v Domu kulture Muzikafe slovensko-britanska naveza Generator, v Kavarni Bodi Marktl/Kopač/Korošec/Dajčar Concinnity Quartet ter na Slovenskem trgu skupina mladih glasbenikov Golden Frets.