Avtoportret: 56 sekund s Tunjo in Levanaelom (Matter)

Tunja in Levanael sta umetniški imeni glasbenih ustvarjalcev, ki skupaj z Dariem Nožićem Serinijem, ki ustvarja pod imenom Dacho, tvorita zasedbo Matter.

Trije Kamničani so doslej izdali tri studijske albume, tri leta zapored. Leta 2016 je izšel prvenec Amphibios, leto zatem mu je sledil Mrk in lani še Troglav. Pred albumi so bili videospoti. Maja 2015 so se na YouTubu pojavile njihove Meduze in nato še Safari.

Tudi njihov prvi EP Predjed je bil youtubovski. Zatem so splet med drugim zajeli še Dizeldorf, Sinovi moje madre, Sedimenti in Pimpin' Piaf. Decembra 2017 je skupina izdala tudi knjigo poezije z naslovom Mrak.

Današnja "avtoportretiranca" pravita, da ju je najbolj zaznamoval žanr balkanskega filma. Več v Avtoportretu.