V pol stoletja je Barenboim skupno nastopil na 229 koncertih s filharmoniki, od tega jih je 49 izvedel na skupni turneji. Foto: EPA

Barenboim je z Berlinskimi filharmoniki prvič nastopil 14. junija 1969, vse odtlej pa ga z orkestrom veže dolgoletno umetniško sodelovanje.

Debitiral leta 1964 pri 21 letih

Argentinski glasbenik Barenboim je z orkestrom Berlinske filharmonije kot solist debitiral leta 1964 pri 21 letih, pet let pozneje pa je orkester prvič vodil kot dirigent. Ob bližnjem jubileju je maestro že prejšnji teden s filharmoniki izvedel serijo koncertov, na katerih so ponovili program iz leta 1969, ki je vključeval dela Haydna, Beethovna in Schumanna.

V pol stoletja je Barenboim skupno nastopil na 229 koncertih s filharmoniki, od tega jih je 49 izvedel na skupni turneji. Leta 1992 so ga imenovali za prvega častnega člana filharmoničnega orkestra, od prejšnjega tedna pa je tudi prvi umetnik, ki so mu nadeli laskavi naziv častnega dirigenta.

Član sveta orkestra Knut Weber je ob imenovanju dejal, da je Barenboim od nekdaj njihov gostujoči dirigent, s katerim imajo zelo tesen odnos. Spominjajo se več sijajnih koncertov v njegovi družbi, hkrati pa je članom orkestra predstavil številne raritete, od Elgarjevih del do skladb iz njegove rodne Argentine. "S tem, da smo Daniela Barenboima razglasili za častnega dirigenta, smo mu izkazali čast kot velikemu glasbeniku in hkrati krasnemu kolegu ter prijatelju," je dodal.

Odločen kritik izraelske okupacije palestinskega ozemlja

Barenboim je znan pianist in dirigent ter državljan Argentine, Izraela, Palestine in Španije. Je glasbeni direktor Berlinske državne opere in Staatskapelle v Berlinu. Znan je po sodelovanju z orkestrom Zahodno-vzhodni divan ter kot odločen kritik izraelske zasedbe palestinskega ozemlja.