Karel Gott (1939–2019). Foto: EPA

Ljubitelji Gottove glasbe se od pevca poslavljajo s polaganjem rož in sveč pred pevčevo hišo v Pragi. Foto: EPA

"Z najglobljo žalostjo v srcu sporočam, da je v torek malo pred polnočjo po hudi bolezni umrl moj ljubljeni mož Karel Gott," je na glasbenikovi spletni strani zapisala njegova žena Ivana Gottova. Umrl je doma v spanju in obdan z družino, je dodala.

Ob Gottovem glasu so odraščale generacije otrok, ki so spremljale risanko Čebelica Maja. Foto: EPA

Legendarnega pevca, ki se je z levkemijo boril zadnja leta, so septembra zaradi bolezni hospitalizirali.

Pravi umetnik, ki se je razdajal drugim

Na glasbenikovo slovo se je odzval češki predsednik Miloš Zeman. "Izjemno žalostna novica za celotno državo. Karel Gott je bil pravi umetnik, ki se je razdajal drugim." Češki premier Andrej Babiš pa je dejal, da bo vladi predlagal pogreb z državnimi častmi v praški katedrali sv. Vida.

Karel Gott se je rodil 14. julija 1939. Najprej se je izučil za elektromehanika, pozneje pa se posvetil študiju evropskega petja. Zaslovel je v 60. letih z nastopi po ZDA in Zahodni Nemčiji.

Gott ni bil priljubljen le na Češkem, kjer so ga cenili kot kralja popa, pač pa je osvojil tudi občinstvo v Nemčiji, Rusiji in ZDA. Glasbenik, ki so mu dejali 'zlati glas iz Prage', je prepeval v več jezikih, poleg češčine tudi v ruščini, angleščini, nemščini in italijanščini. Svoj zadnji album je izdal leta 2018.

Za razliko od številnih drugih čeških glasbenikov, ki jim je po praški pomladi leta 1968 oblast zaradi političnih razlogov onemogočala nastopanje, je Gott ohranil svojo izjemno priljubljenost. Istega leta je zastopal Avstrijo na Evroviziji, in sicer s skladbo Thousands of Windows.

Karel Gott je zaslovel v 60. letih in osvojil občinstvo doma in na tujem. Foto: EPA

Z ženo Ivano Gott. Foto: EPA

Gott je poznan predvsem po uvodni pesmi legendarne risanke Čebelica Maja, ki jo je zapel v češčini, slovaščini in nemščini. V slovenski različici jo je zapel Janko Ropret.

Po poročanju BBC-ja ni znano, koliko albumov je prodal, številka pa naj bi se gibala krepko nad 30 milijoni. Njegov album iz leta 1977 se je zgolj v Sovjetski zvezi prodal v 4,5 milijona izvodih. Gott je nastopil tudi v 30 filmih, največkrat pa igral samega sebe. Med drugim je znan tudi po priredbi uspešnice Roya Orbisona Pretty Woman.

V šest desetletij dolgi karieri so ga v vsakoletni anketi kar dvainštiridesetkrat izbrali za najbolj priljubljenega pevca Češke.