Danes so njegovi poslušalci dočakali izid zadnjega albuma, ki ga je pripravljal.

Leonard Cohen je v svojem losangeleškem stanovanju umrl 7. novembra 2016, star 82 let. Foto: EPA

Postumni album legendarnega kanadskega kantavtorja bo danes izšel pri založbi Sony. Po besedah glasbenikovega sina Adama Cohena so bili vsi vokali za album z naslovom Thanks for the Dance posneti že v času nastajanja glasbenikovega zadnjega, 14. albuma You Want It Darker.

Cohen je umrl 7. novembra 2016, star 82 let. Le nekaj tednov pred smrtjo je izdal album You Want It Darker, v katerem je razmišljal o smrti, duhovnosti in svojem mestu v vesolju.

Tedaj še neznani verzi, ki jih je recitiral med predstavitvijo albuma na novinarski konferenci sredi oktobra 2016, spadajo k pesmi Listen to the Hummingbird, zadnji pesmi postumnega albuma. Adam Cohen, ki je na novinarski konferenci sedel ob njem, je posnetek recitala za album obdelal skupaj z inženirjem Michaelom Chavesom. Odstranila sta brenčanje neonskih luči v dvorani in dodala nežno in zadržano klavirsko glasbo.

Tudi Cohenovi vokali za preostalih osem pesmi na albumu Thanks for the Dance so bili posneti med snemanjem albuma You Want It Darker. Glasbenikov sin kljub temu meni, da nanje ne bi smeli gledati kot na "zavržene pesmi ali stran B".

"So nadaljevanje," je dejal za The New York Times in dodal: "Če bi bilo na voljo več časa in če bi bil on bolj zdrav, bi prišli do njih." Z očetom sta se pogovarjala tudi o dokončanju pesmi, predvsem o uglasbitvi in kakšne občutke naj bi izzvale.