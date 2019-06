Te izgube podjetje Universal Music Group ni skrivalo samo pred javnostjo, tudi sami izvajalci niso poznali resničnega obsega škode.

1. junija 2008 je požar uničil del studia Universal v Los Angelesu. Takrat so mediji poročali, da je bila uničena samo atrakcija King Kong v tematskem parku in del videoarhiva, v katerem pa so bili le dvojniki izvirnikov, ki so bili nekje na varnem. Več kot deset let pozneje se je izkazalo, da je bila škoda veliko, veliko večja. Foto: Reuters

V sredo so številni slavni glasbeniki izrazili nejevero in razočaranje nad informacijo, da so morda že pred več kot desetimi leti izgubili master svojih starih albumov. New York Times v ekskluzivni reportaži razkriva, da je požar v studiu Universal leta 2008, ki je zajel lunapark atrakcijo King Kong in del zunanjih snemalnih kulis, požrl več tisoč kosov glasbenega arhiva Universal Music Group, ki je imel prostore na isti lokaciji.

REMHQ is receiving inquiries from many people concerned about the New York Times article on the Universal Music fire 11 years ago. We are trying to get good information to find out what happened and the effect on the band’s music, if any. We will detail further as and when. — R.E.M. HQ (@remhq) 11. junij 2019

Pretiravanje?

Zaupno interno poročilo iz leta 2009 razkriva, da so plameni uničili pol milijona master posnetkov pesmi. V sredini izjavi za javnost, ki jo je izsilila objava članka, je Universal izgubo opisal kot "veliko nesrečo", a poudaril, da Timesov članek vsebuje "številne netočnosti, zavajajoče izjave, protislovja in v osnovi napačno razumevanje obsega incidenta". New York Times piše, da si je glasbena založba na vse pretege prizadevala dejansko razsežnost škode skriti pred javnostjo.

"O moj Bog ... Ob tem mi je dobesedno slabo," je ob povezavi na članek tvitnila Sheryl Crow. "Sram naj bo vse, ki so sodelovali pri prikrivanju."

Zdaj sicer že razpadla skupina R.E.M. je v izjavi za javnost povedala, da se zaskrbljeni oboževalci nanje obračajo z vprašanji. "Radi bi prišli do verodostojnih informacij in izvedeli, kaj se je zgodilo in kakšne, če sploh, so bile posledice za naš glasbeni arhiv."



V požaru je bila uničena tudi kulisa filma Nazaj v prihodnost. Foto: AP

"Največja katastrofa v zgodovini glasbene industrije"

V požaru so bili izgubljeni posnetki nekaterih najbolj znanih izvajalcev od štiridesetih let naprej; pod okriljem Universala so bili med drugim Louis Armstrong, Judy Garland, Tom Petty, 50 Cent, Hole, Nirvana, Nine Inch Nails, Aretha Franklin in Beck. New York Times dogodek opisuje kot "največjo katastrofo v zgodovini glasbene industrije".

Mastre glasbenih albumov ima praviloma v lasti glasbena založba, s katero je izvajalec podpisal pogodbo. Obenem so ti posnetki ključnega pomena za glasbeno dediščino posameznika, saj veljajo za najbolj avtentično, najčistejšo različico zvoka, posnetega v studiu. Master je predloga za vse oblike reprodukcij – od ponovnih izdaj do remiksov, pa naj gre za kakršen koli medij, digitalni ali vinilni.

Master kultnega albuma Nevermind je najverjetneje izgubljen za vedno. Foto: Wikipedia

Universal Music Group, ki je zdaj v lasti francoskega konglomerata Vivendi, uradno vztraja pri stališču, da ni požar nikoli "ogrozil razpoložljivosti komercialno izdane glasbe" ali "vplival na kompenzacijo, ki jo prejemajo izvajalci". Obtožujoči članek v New York Timesu po njihovih besedah "spregleda desetine tisočev arhivskih izdaj, ki so se pojavile v zadnjih letih - vključno z avdiofilskimi, visokoresolucijskimi izdajami nekaterih albumov, za katere časnik trdi, da so bili uničeni."

Uradne različice albuma Nevermind ni več

Menedžer skupine Steely Dan Irving Azoff je v izjavi za javnost razkrill, da "se skupina že dalj časa zaveda, da so nekateri njihovi originalni posnetki izginili." "Nikoli nismo dobili kakšne verodostojne razlage. Morda so izginili v požaru. Kakorkoli že, to je izgubljen zaklad."

Eden od ustanovnih članov Nirvane Krist Novoselic je na Twitterju odgovoril na vprašanje, ali je bil master posnetek antologijskega albuma Nevermind med uničenimi deli. "Mislim, da je izgubljen za vedno," je tvitnil.