Skupina Katalena črpa navdih iz folklore in zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, ki jih prilagaja in izvaja v prenovljeni podobi z art rockovskimi, funkovskimi, džezovskimi in bluesovskimi primesmi. Foto: Promocijsko gradivo/Luka Kaše

Katalena ne potrebuje podrobne predstavitve, saj je na glasbeni sceni nepogrešljiva že skoraj dve desetletji. Zadnji od sedmih albumov je izšel lani in se imenuje Človek ni zver ter temelji na dediščini slovenskih ljudskih pesmi z vojaško tematiko. Na nocojšnjem koncertu bodo izvedli glasbo s tega albuma in izbor glasbe svojega dosedanjega ustvarjanja, ki črpa navdih iz folklore in zapuščine slovenskih ljudskih pesmi.

Že naslednji teden bo nastopila Wendy Eisenberg, ki prihaja v Ljubljano v sodelovanju z Johnom Zornom in njegovo klubsko ponudbo cikla The Stone.

Ob 15. obletnici glasbenega soustvarjanja bosta v sklopu koncertne turneje 15. oktobra združila moči uveljavljena in vsestranska Janez Dovč in Boštjan Gombač predstavila priredbe slovenske ljudske glasbe in zaigrala tudi nekaj svežih avtorskih skladb z albuma Sounds of Slovenia.

Novembrski program sestavljajo nastopi skladatelja in kitarista Milesa Okazakija, ki je javnost presenetil z izdajo celotnega dela Theloniousa Monka v priredbi za kitaro. 19. novembra bo nastopila Bakalina Velika s svojo sedemčlansko zasedbo, petjem v čadrškem narečju in gostjo Bogdano Herman, konec meseca, 26. novembra, pa novonastala zasedba Borisa Beleta Duhovi, ki jo dopolnjujejo Luka Vehar (solo kitara), Miklavž Ašič - Miki (bas kitara) in Žiga Kožar (bobni).

Dve poslastici prazničnega meseca

Praznični december bo postregel z dvema koncertoma. 3. decembra bo Ljoba Jenče, zbirateljica slovenskega ustnega izročila, pevka in pripovedovalka pravljic, predstavila najnovejšo ploščo O, lepa moja Vida, ki je nastal v sodelovanju z nadarjenim mladim pianistom Juretom Goručanom. Gre za koncert, ki so ga februarja prestavili zaradi bolezni. Ljubezenske pesmi in slovenske ljudske balade jima bo pomagal oživiti gost večera, cenjeni srbski skladatelj in glasbeni producent albuma Boris Kovač.

Teden dni pozneje pa bo v prostorih Kluba Cankarjevega doma odzvanjala glasba Nicole Mitchell, od leta 2010 vsakoletne prejemnice naslova flavtistka leta, ki se ji bo na odru pridružil Cory Smythe, leta 2017 prejemnik grammyja za najboljši nastop manjše zasedbe. Tudi ta nastop je del Zornovega cikla The Stone.