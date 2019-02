Pevska gostja večera bo Irena Yebuah Tiran. Foto: Albin Bezjak/SNG Drama Ljubljana

Tango Story se bodo predstavili s programom znanih skladb Astorja Piazzolle ter tradicionalnih uspešnic Carlosa Gardela in drugih velikih mojstrov argentinskega tanga. Večer bodo popestrili gostje in poezija, ki jo bo recitiral Peter Srpčič.

Pevska gostja bo solistka in članica več komornih zasedb doma in v tujini Irena Yebuah Tiran, plesala pa bosta Andreja Podlogar in Blaž Bertoncelj. Plesalca sta si leta 1998 priborila naslov svetovnih prvakov v argentinskem tangu, pet let pozneje pa sta z nastopom na mednarodnem festivalu argentinskega tanga v Buenos Airesu navdušila občinstvo in medije. S svojim plesom sta se predstavila tudi v ZDA, na Kitajskem, v Hongkongu, Turčiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Avstriji, Belgiji, na Poljskem, v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Tango Story je ptujski projekt iz časa, ko je Maribor nosil naziv evropska prestolnica kulture. S svetovno znanim violinistom Stefanom Milenkovičem je nastopil na številnih odrih po Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini ter imel uspešno turnejo v ZDA.

V prenovljeni zasedbi so virtuoz na harmoniki Borut Zagoranski, violinist Matija Krečič, kontrabasist Žiga Golob, multinistrumentalist Marko Korošec in pianist Mladen Delin, ki je tudi producent in vodja projekta.