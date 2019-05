Skupno bo festival prinesel 16 koncertov izvajalcev iz 11 držav. V Ljubljani bodo potekali v Kinu Šiška, Cankarjevem domu in AKC Metelkova mesto, v Mariboru pa v minoritski cerkvi in avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor (LGM). Med nastopajočimi bodo letos med drugim ameriški kitarist Yonatan Gat, Britanci Kokoroko in Ukrajinci DakhaBrakha (na posnetku). Foto: Druga godba/Helen Bozhko

S temi besedami je direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina pojasnil odločitev, da se del dogajanja mednarodnega festivala Druga godba letos poleg Ljubljane odvije tudi v Mariboru. Zadnji dve leti so gostovali namreč v Piranu.

35. Druga godba Natančen program letošnjega festivala najdete tukaj.

Dan mladosti v štajerski prestolnici

Letošnji festival bo v svoji 35. izvedbi od 21. do 25. maja prinesel 16 koncertov izvajalcev različnih glasbenih žanrov, od severa Evrope do juga Afrike.

V Mariboru bo 25. maj dan za Drugo godbo. Na ta dan bodo minoritski cerkvi in avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) nastopili poljski trio Sutari, slovenska zasedba Bakalina Velika in zasedba BCUC iz republike Južne Afrike.

Vsi trije koncerti so slovenske premiere, zato je njihova kakovost povsem primerljiva s koncerti na ljubljanskih prizoriščih. Obenem so kupcem vstopnic zagotovili brezplačen prevoz iz prestolnice in nazaj, je še dejal vodja programskega odbora. Z avditorijem LGM-ja je Druga znova pridobila prizorišče na prostem, zato so sodelovanja z Mariborčani izjemno veseli. Ali z besedami vodje programskega odbora Bogdana Benigarja: "Druga godba je bila vedno festival, ki se je dogajal tudi zunaj." Tokratni festival bo torej eden bogatejših v zadnjem času.

"Druga godba je narejena tako, da skuša zbujati radovednost, odpirati obzorja, nagovoriti ljudi, da gredo poslušat tiste stvari, ki jih ne poznajo. To je bil vedno naš cilj in tako je tudi letos," pravi vodja programskega odbora festivala Bogdan Benigar. Foto: BoBo

V 35 letih smo tudi zaradi Druge godbe v Ljubljani in Sloveniji slišali kopico muzike, ki je bila prvič predstavljena. v. d. direktorja Druge godbe Srečko Meh

Več programa s pomočjo evropskih sredstev

Festival se z letošnjim petdnevnim dogajanjem tako rekoč vrača v "stari format", potem ko je bil zadnja leta nekoliko krajši. Po besedah vodje programskega odbora je to mogoče predvsem zaradi uspešnosti na prijavi za evropska sredstva. Skupaj s šestimi evropskimi mesti namreč sodelujejo v projektu Jazz Connective, v okviru katerega bo letos na Drugi godbi tudi konferenčni program, na katerem bodo sodelovali partnerji projekta in drugi profesionalci. Na okroglih mizah bodo med drugim spregovorili o razvijanju občinstva, kroženju glasbenikov in ekonomskih inovacijah.

Legenda finske glasbene scene Jimi Tenor. Foto: Druga godba

Irena Tomažin. Foto: Druga godba/Tomaž Šantl

Na Drugo godbo se med drugim letos vrača južnoafriška zasedba The Brother Moves On, tokrat obogatena s slovenskim pianistom Bowrainom, ki po lanskem nepričakovanem festivalskem vskoku nadaljuje ustvarjalno sodelovanje s skupino. Nadalje bodo sploh prvič skupaj v živo nastopili helsinški trio Mopo in saksofonist Jimi Tenor, za kar je dejansko dala pobudo Druga godba. Irena Tomažin bo predstavila novi projekt iT: Another Crying Game, slišati bo mogoče še britansko zasedbo Ill Considered in trobentačico Lauro Jurd s skupino Dinosaur.

Z vzhoda se poleg ene trenutno najpopularnejših evropskih zasedb DakhaBrakha, ki v svoji folk glasbi meša starodavno z modernim, vrača še Estonka Maarja Nuut, prvič pa se bo v Ljubljani predstavila številka ena nove poljske džezovske scene Maciej Obara. Z zahoda med drugim prihaja zasedba Liniker e os Caramelows, s pevko Liniker na čelu, ki bo v Ljubljano prinesla samosvojo različico brazilskega funka soula.

Druga godba že več kot tri desetletja seznanja z živo umetniško ustvarjalnostjo, novimi glasbenimi žanri, bogatim naborom etno glasbe in njenih reinterpretacij ter s fuzijo etno in moderne glasbe z vsega sveta, so še izpostavili organizatorji.