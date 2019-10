Hubad je o sebi dejal, da je bil "prvi slovenski popevkar", ki pa je pel še na "lijak", ker takrat še ni bilo mikrofonov.

Dirigent Samo Hubad (1917–2016) je eden najpomembnejših slovenskih glasbenikov preteklega stoletja. Foto: Stane Sršen/RTVSLO

Glasbeni dogodek v režiji Mileta Vilarja bo v arhivsko obogateni različici na programu nocoj ob 22.15 na Drugem programu Televizije Slovenija. Koncert se je izvirno odvil leta 2007, ob 90-letnici legende slovenske glasbe Sama Hubada, v Studiu 1 Televizije Slovenija.

Foto: Arhiv Sama Hubada

Obogateno z arhivskim gradivom

Nocojšnji posnetek slavnostnega koncerta bo prežet še z vrsto drugega gradiva – prepletali se bodo sproščeni pogovori s Hubadom, bogato arhivsko gradivo in popularna džezovska glasba v izvedbi Big banda RTV Slovenija. Dirigent dogodka, ki je nastal v Uredništvu glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija, je Lojze Krajnčan.

Big band se mu je poklonil z glasbo, ki je zaznamovala obdobje njegovega delovanja v Orkestru Bojana Adamiča – s swingom.

Najboljši jugoslovanski simfonični orkester

Hubad je med letoma 1966 in 1980 vodil Simfonični orkester RTV Slovenija. V tem obdobju je orkester postal najboljši jugoslovanski simfonični orkester in mnogi sodobni slovenski skladatelji, poslušalci, tonski mojstri in glasbeni uredniki posnetke radijskega orkestra iz tega časa še vedno opisujejo s presežniki, še poudarja Celarec.

Samo Hubad je na fotografiji skrajno desno, Bojan Adamič pa je četrti z leve. Foto: Arhiv Sama Hubada

Njegovim iskrivim mislim o glasbi je bilo mogoče prisluhniti v skoraj vsaki slovenski dokumentarni oddaji, posvečeni zgodovini slovenske glasbe.

Veseli mladostni trenutki z džezom

Ko je veliki glasbenik pripovedoval o svoji dirigentski poti in o t. i. resni glasbi, je govoril zbrano, preudarno in resno. Ko pa je spregovoril o džezu, ki je zaznamoval začetek njegove glasbene poti in mladostna leta, so se po Celarčevih besedah na njegov obraz prikradli prijetni spomini na mladostna leta in na vesele trenutke, ki jih je preživel v družbi članov Orkestra Bojana Adamiča.