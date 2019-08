2. julija 2019, v času navtične zore, se je v Rastlinjaku Tivoli v Ljubljani, natančneje v Stekleniku, galeriji za zvok, bioakustiko in umetnost, odvila premiera elektroakustične in radijske opere Iden, ki je nastala v koprodukciji 3. programa Radia Slovenija – programa Ars, društva Celinka in ŠKUC gledališča.

Zvočno popotovanje na litovske sipine

Njen motiv je razmislek o človekovem upravljanju z naravo na primeru pod Unescom zaščitene Kuronske sipine v Litvi. Po premieri se zdaj življenje opere nadaljuje, izziv, ki jo čaka, pa je prilagoditev novim prostorom, tokrat Mestnemu muzeju Ljubljana. Muzej bo opero gostil v petek, 30. avgusta, ob 19.15.

V radijski oddaji Ars humana na programu Ars so na podlagi opere Iden raziskovali pomen umetnosti za ozaveščanje problemov, ki na prvi, a le na prvi pogled zahtevajo racionalni razmislek. O svojem ustvarjalnem procesu so za oddajo spregovorile avtorice: scenaristka in režiserka Saška Rakef, soscenaristka Tina Kozin in skladateljica Bojana Šaljić Podešva. Svoja razmišljanja je delila še dramaturška svetovalka opere Pia Brezavšček. Oddaji lahko prisluhnete na spodnjem posnetku.



