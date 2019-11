Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma se začenja danes v Mestni galeriji Ljubljana. Letos v ospredje postavljajo temo Avtomatizacija in oblast.

Foto: festival Grounded

Ukvarjali se bodo zlasti s spremembami, ki jih nove tehnologije predstavljajo za razmerje med državo in prebivalci. "Želeli smo poskrbeti, da postanejo ta vprašanja nekaj, kar lahko vsak državljan, in ne nujno potrošnik, razume skozi svojo vsakodnevno izkušnjo," pravi Nika Mahnič, sodelavka diskurzivnega programa pri festivalu.

Festival je uvedla okrogla miza o avtomatizaciji v novinarstvu, ki ji bosta sledila predavanje Mateja Kovačiča o transparentnosti delovanja oblasti ter uradno odprtje s predavanjem Ivana Bratka o etičnih dilemah raziskovalca na tem področju.

Zvečer v Pritličju sledita glasbeni in likovni del. Prvega bodo oblikovali britanska vokalistka Iceboy Violet ter slovenski glasbeni ustvarjalci Lovegoatski, R36, B L N in Katcha, na ogled pa bodo tudi vizualne intervencije Dorijana Šiška.

O varstvu človekovih pravic v družbi avtomatizacije

Pogovori se bodo v Mestni galeriji Ljubljana nadaljevali tudi v petek in soboto, s tujimi gosti bodo naslavljali teme o varstvu človekovih pravic v družbi avtomatizacije, pametnih mestih ter avtomatizaciji in politični promociji.

Glasbeni del programa po besedah Nine Hudej zasleduje najaktualnejše trende v robni elektronski oziroma postklubski glasbi.

Ob pripravljanju programa z več kot 20 nastopajočimi domačimi in tujimi glasbeniki so razmišljali predvsem o zvokih prihodnosti. Prepričani so, da bodo s sicer samostojnim glasbenim programom festivala naslovili in dosegli tudi občinstvo, ki se takšnim temam doslej ni posvečalo.



Predavanja tudi v živo prek spleta

Glasbeno dogajanje se bo iz Mestne galerije v petek in soboto selilo v klube Monokel, Tiffany in Channel Zero na AKC Metelkova. Z izjemo glasbenega dela programa na Metelkovi ni vstopnine na dogodke, saj si organizatorji želijo čim bolj odprt festival, ki ima vsebine dostopne vsem. Predavanja bodo prenašali tudi v živo prek spleta.



Festival, ki ga pripravlja Zavod za kulturo raznolikosti Open, se je prvič odvil leta 2015 pod naslovom Avtonomija migracij. Lani so v središče postavili tematiko Intima v času umetne inteligence.