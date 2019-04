Spomenik na mestu, kjer se je pred 50 leti zgodil dogodek, ki se je za vselej zapisal v zgodovino. Foto: Wikipedia Commons

Letošnja izdaja t.i. festivala miru, ljubezni in glasbe, ki naj bi avgusta proslavil 50 let od znamenitega koncertnega konca tedna v Bethelu pri New Yorku, naj bi združila tri generacije glasbenikov.

Vendar financer ne verjame, da bi lahko dogodek, na katerem naj bi nastopilo 80 izvajalcev, produkcijsko speljali tako kakovostno, kot si blagovna znamka festivala zasluži. Hkrati pa je tudi varnost udeležencev tista, za katero niso prepričani, da bi jo lahko zagotovili.

Letošnji Woodstock naj bi nagovoril poslušalce različnih glasbenih žanrov, s čimer želijo organizatorji privabiti tako tiste, ki so pred pol stoletja v blatnem koncu tedna lahko slišali legende, kot sta Jimi Hendrix in Janis Joplin, kot tudi mlade poslušalce. Dotični posnetek je nastal 14. avgusta 1969. Foto: AP

Financer: izvedba ne bi bila vredna blagovne znamke Woodstock

V družbi Dentsu Aegis Network, ki finančno podpira festival, so zapisali, da so si sprva želeli biti del 50. obletnice Woodstocka. Vendar so zdaj ugotovili, da kljub ogromnemu vložku časa, truda in predanosti ne verjamejo več v produkcijsko izvedbo festivala. Po njihovem mnenju ta ne bi bila vredna blagovne znamke Woodstock. Kot omenjeno, se bojijo tudi, da ne zmorejo "zagotoviti zdravja ter varnosti umetnikov, partnerjev in udeležencev".

Zaradi vsega navedenega so se pri Dentsu Aegis Network po temeljitem premisleku odločili za odpoved festivala. Kot je besede financerja povzela nemška tiskovna agencija DPA, je šlo za težko, vendar najbolj preudarna odločitev za vse vpletene.

Organizator: z vsemi pravnimi sredstvi do realizacije dogodka

Organizatorji festivala, ki naj bi oziroma nemara bo potekal med 16. do 18. avgustom v Watkins Glenu, ki je približno 185 kilometrov oddaljen od prizorišča Woodstocka leta 1969, pa po pisanju DPA-ja odpoved koncertnega dogodka odločno zanikajo. Kot poudarjajo, bodo uporabili vsa pravna sredstva, da bodo festival lahko izpeljali.