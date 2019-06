Piranska podružnica ima sedež v prostorih palače Benvenuti na Levstikovi ulici. Foto: Glasbena šola Koper

Ravnatelj Glasbene šole Koper Iztok Babnik rešitev vidi v selitvi v primernejše prostore zunaj Pirana, za kar pa po njegovih besedah ni politične volje.

Glasbena šola Koper vključno s podružnicama v Izoli in Piranu ima več kot tisoč učencev, samo v piranski podružnici skoraj 170 učencev pri individualnem pouku, če prištejemo še otroke iz predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, pa skoraj 200. Večina med njimi prihaja iz Lucije in drugih krajev v zaledju občine, le 55 otrok pa iz samega Pirana, je pojasnil Babnik.

Glavni težavi piranske glasbene šole sta tako nedostopnost podružnice kot pomanjkanje primerne dvorane za nastope.

Ni vsaka dvorana primerna

Pred leti so imeli na voljo dvorano v nekdanjih prostorih Pihalnega orkestra Piran, a po spremembi namembnosti dvorane jo lahko uporabljajo samo pod določenimi pogoji. "Otrok se mora tudi navaditi dvorane, odra, prostora, da zna nastopati, se obnašati in da s tem tudi pridobiva kulturo nastopanja in obnašanja na koncertu," je pojasnil Babnik.

Na razpolago imajo še Gledališče Tartini, ki pa je primernejše za večje nastope, kakršne priredijo od štiri- do petkrat letno, vendar morajo za uporabo gledališča plačati. Občina jim omogoči eno brezplačno uporabo gledališča.

Piran ni najlažje dostopen

Druga težava je nedostopnost trenutne lokacije za starše, ki morajo voziti otroke od drugod in iskati parkirišče. "Starši ne želijo več voziti svojih otrok v Piran, ker je to zelo velik logističen podvig," pove ravnatelj. Po njegovem mnenju bi bilo zaradi vsega naštetega smiselno piransko podružnico ali vsaj njen del prestaviti drugam, denimo v Lucijo, na primernejšo lokacijo z lažjim dostopom in kjer bi imeli na razpolago tudi dvorano za nastope.

Babnik tako prejšnji kot zdajšnji občinski oblasti očita pomanjkanje politične volje za rešitev težav njihove podružnice, ob tem pa meni, da bi bilo mogoče relativno enostavno doseči rešitev, ki bi zanje pomenila vsaj vzpostavitev normalnega stanja. Primerna lokacija obstaja v Luciji, kjer ima trenutno sedež Športni in mladinski center Piran.

Objekt poleg pisarn premore tudi telovadnico, ki bi bila primerna za dvorano glasbene šole. Bližina igrišča po mnenju ravnatelja glasbene šole ne bi bila nujno moteča.

Objekt je v občinski lasti in zato ne predstavlja dodatnega finančnega vložka. Tu so še prostori v okviru Avditorija Portorož, kjer je veliko neizkoriščenega prostora, je Babnik še nanizal potencialne možnosti.