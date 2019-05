Na Ljubljanskem gradu se nocoj začenja že 12. festival Godibodi. V štirih večerih bo nastopilo več domačih glasbenikov, sklenil pa se bo v soboto z nastopom Sounds of Slovenia pod umetniškim vodstvom priznanega harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča.

Na prvih treh večerih festivala, za katerim stoji istoimenski zavod, ki ga vodi Dovč, bosta nastopili po dve zasedbi z nekaj sveže glasbe: nocoj zasedbi Jernej Zoran in Ministrstvo resnice ter Fed horses, v četrtek zasedbi Edna in Ethnotrip z gosti, v petek pa zasedbi Adam Klemm Banda in Klemen Kotar & Dušni pastirji.

Godibodi 2019

Vsi "zvoki Slovenije" za promocijo izročila

V soboto ga bo sklenil projekt Sounds of Slovenia, ki bo pod Dovčevo taktirko povezal več kot 20 glasbenic in glasbenikov. Projekt, namenjen promociji Slovenije, predstavlja slovensko ljudsko izročilo v sodobnih in živih priredbah. V tokratni koncertni produkciji bo predstavil nov program, ki bo obarvan z akustično, vokalno in elektronsko zvočnostjo.

Umetniški vodja Godibodija Janez Dovč je ponosen, da že več kot desetletje kontinuirano odpirajo prostor sveži, neuveljavljeni slovenski glasbi. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Projekt je v 12 letih delovanja povezal številne vrhunske glasbenike, ki so se uveljavili kot solisti, hkrati pa igrajo v različnih zasedbah, denimo Tinkara Kovač, Eva Hren, Rudi Bučar, Vesna Zornik, Primož Fleischman in Nino Mureškić. Nastopili so na številnih prizoriščih doma in po svetu.

Tokrat so se v njem poleg Dovča povezali Marino Kranjac, Klemen Kotar, Boštjan Gombač, Gregor Volk, Robert Pikl, Goran Krmac, Kristijan Krajnčan, Metod Banko, Petra Vidmar in pevska skupina Maroltovke.

Zaradi slabe vremenske napovedi in nizkih temperatur so prve tri koncertne večere z letnega vrta Hostla Celica prestavili v Hribarjevo dvorano Ljubljanskega gradu, vsak večer se bo začel ob 20.30. Če se bo vreme do konca tedna izboljšalo, bo sklepni koncert 1. junija na grajskem dvorišču, v nasprotnem primeru pa prav tako v Hribarjevi dvorani, so sporočili organizatorji.