Izid prvega albuma leta 2015 ustanovljenega dvojca Faka je napovedan za konec leta. Foto: Nick Widmer

Zapisana eklektični estetiki

Faka je tako rekoč južnoafriški tour de force dvojec, člana katerega raziskujeta kombinacijo različnih medijev – od zvoka, performansov v živo, literature, videa in fotografije do ustvarjanja eklektične estetike. S to kombinacijo izražata svoje ideje o temah, ki so osrednjega pomena za obstoj črnih queer teles, ki navigirajo po cis-hetero-topiji postkolonialne Afrike, beremo v najavi dogodka.

Do danes sta nastopila na več priznanih mednarodnih festivalih, kot so denimo Berlinski bienale sodobne umetnosti (2016), Festival Unsound Poljska (2016) in Vienna Festival (2017). Glede na napovedi pa bosta letos v okviru svoje koncertne turneje obredla še Sonar, Pohoda in Sziget.

Na modni reviji Donatelle Versace

Kot so še zapisali v Pritličju, je mednarodna navzočnost Faka "zakoreninjena v neapologetski reprezentaciji črne queer kulture Južne Afrike, ki zajema intersekcijo rase, spola, spolnosti in duhovnosti". V preteklem letu sta Gucci in Marea s svojim ustvarjanjem vplivala še na modno sfero, za predstavitev moških oblek Donatelle Versace v AW19 sta namreč ustvarila zvočno podlago.

"Za queer, trans, nekonformirane, za ženske in temnopolte, za vse, ki jih izloča mainstream kultura, za vse, ki jih neprestano nadleguje patriarhat in za vse, ki trpijo zaradi kapitalizma, za afrolasulje v barvi bakra, za zlate ovratnice, raztrgane nogavice in za prosto gibanje kljub Lorraininemu čudnemu pogledu je tu Faka," pa lahko preberemo na spletni strani Bubblegum Cluba, kulturne organizacije iz Johannesburga.

Preddogodek jesenskega festivala Sonica

Drevišnji nastop dvojca Faka pred lokalom Pritličje se začne ob 20. uri, pospremil pa ga bo nastop domačega producentskega dvojca Warrego Valles, ki ga sestavljata Nina Hudej in Nina Kodrič. Dogodek je organiziran v sodelovanju z Muzejem tranzitorne umetnosti (MoTA) kot preddogodek letošnjega festivala Sonica, ki bo potekal med 23. in 29. septembrom.