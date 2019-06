Že nocoj bo na festivalu nastopil letošnji veliki festivalski gost John Zorn z izvedbo projekta The Hermetic Organ. Foto: Jazz festival Ljubljana

V parku pred Cankarjevim domom ga bodo slovesno odprli po koncertu Nine Virant. Sledil bo koncert Big Banda RTV Slovenija in slovenskih solistov iz New Yorka v Linhartovi dvorani. V ospredju večera bodo slovenski glasbeniki mlajše in srednje generacije, ki živijo in delujejo v New Yorku – Jernej Bervar, Marko Črnčec, Vid Jamnik, Jan Kus, Igor Lumpert in Žan Tetičkovič. Vsak bo nastopil z eno avtorsko skladbo v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija. Tudi sicer se letos na festivalu predstavlja rekordno število slovenskih glasbenikov, ki bodo predstavili številne premiere.

Pred uradnim glasbenim odprtjem festivala bo v Kinodvoru projekcija filma John Zorn 2010–2016. Posnel ga je Mathieu Amalric, ki ga bolj poznamo kot igralca, med drugim Bondovega nasprotnika. Režiser in igralec bo ob tej priložnosti tudi obiskal Ljubljano. Foto: EPA

Umetniški vodji Bogdan Benigar in Edin Zubčević sta v jubilejnem letu oblikovala bogat program, in Benigar je prepričan, da je letošnji Jazz festival Ljubljana "eden najbolj zaznamovanih letošnjih džezovskih dogodkov v Evropi". Osrednji dogodek bosta prav večera v družbi avantgardnega saksofonista, skladatelja, založnika in producenta Johna Zorna, ki se na festival vrača po desetih letih od nastopa na svoji 50-letnici.

Festival se s koncertom priljubljene zasedbe Snarky Puppy, ki nastaja v koprodukciji s CUK Kino Šiška, vrača v ambient Križank. Grammyjevci Snarky Puppy, ki bodo 22. junija poskrbeli za sklep dogodka, veljajo za "eno najbolj atraktivnih zasedb stoletja, ki briše meje glasbenih žanrov in oblikuje svojega". Med večjimi imeni iz tujine letos v Ljubljano prihaja tudi britanska glasbenica Nubya Garcia, ki velja za vodilno ime na "mladi londonski, klubsko zavedni" džezovski sceni in bo oder Kluba CD zasedla 20. junija.

Big Banda RTV Slovenija bo nastopil s slovenskimi glasbeniki mlajše in srednje generacije. Foto: Janez Kotar

Med festivaloma bo program potekal tudi v parku pred Cankarjevim domom, ki predstavlja odprt koncertni prostor za številne slovenske in tuje izvajalce več generacij. Še posebej pestro bo v soboto, ko bo v parku celodnevni program, ki se bo začel s koncertom za otroke v izvedbi Boštjana Gombača in Zlatka Kavčiča ter nastopom Abeceda Orkestra, in nadaljeval vse do večera, vzporedno z glasbenim sejmom Jazz Bazaar.

V Cankarjevem domu so jubilejni Jazz festival Ljubljana začeli napovedovati že 4. junija, ko so v avli NLB-ja na razstavili 60 let plakatov Jazz festivala Ljubljana. Izbor je pripravila Maja Gspan, dan pozneje je na Vodnikovi domačiji v Šiški potekal literarni program, naslovljen Kako zveni jazz v knjigah?, 6. junija pa je Ičo Vidmar v prostorih Sigica predaval na temo John Zorn in nova muzika downtowna. Med dogodki, posvečenimi Zornu, bosta tudi projekciji dveh njemu posvečenih dokumentarnih filmov v režiji Mathieuja Amalrica.

Zaradi velikega zanimanja za koncert Snarky Puppy je ta iz Kina Šiške prestavljen v Križanke. Foto: Jazz festival Ljubljana

Včeraj so na predvečer začetka festivala v Mali galeriji CD odprli razstavo koncertnih fotografij Žige Koritnika. Razstava nosi naslov Cloud 9. Koritnik s festivalom sodeluje kot dolgoletni selektor in kurator spremljevalnih razstav, tokrat pa so si organizatorji želeli predstaviti njegovo delo. Dogajanje se je nato preselilo v Gromko na Metelkovi, kjer je bil v sodelovanju z Defonijo na sporedu "mojstrski in navdihujoč" projekt New Brazilian Funk norveškega bobnarja Paala Nilssena-Lova.