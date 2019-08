Dogajanje tudi letos organizirajo na več novomeških prizoriščih, novost letošnjih delavnic pa je kategorija osnove džezovske glasbe. Foto: Instagram/Jazzinty

20. Jazzinty: od 12. do 17. avgusta Natančen program letošnjega Jazzintyja si lahko pogledate tukaj.

Letos pričakujejo približno 60 mladih džezovskih glasbenikov iz šestih držav, ki se bodo udeležili delavnic pod vodstvom mednarodnih mentorjev v desetih kategorijah, je povedal projektni vodja Jure Dolinar iz Zavoda Novo mesto.

Kontrabasist in skladatelj Gašper Livk. Foto: Društvo slovenskih skladateljev

Deseterica mentorskih imen

Mentorji tokratnega Jazzintyja bodo ameriški vokalist Michael Mayo in vokalistka ruskega rodu Alina Engibaryan, v Maleziji rojena avstralska basistka Linda May Han Oh, ameriški pianist kubanskega rodu Fabian Almazan, ameriški trobentač Jonathan Finlayson, nizozemska saksofonistka Tineke Postma, norveški kitarist Lage Lund, italijanski bobnar Roberto Pistolesi, skladatelj in bobnar Dre Hočevar ter džezovska pevka Ana Čop.

Delavnice bodo izvajali na Glasbeni šoli Marjana Kozine, kjer se bodo udeleženci na vajah, predavanjih in individualnih urah seznanjali z osnovami džeza in naprednejšo improvizacijo, s skupinskim igranjem, skladanjem ter z džezovsko teorijo.

V sklopu festivala bodo nadaljevali cikel Mladi raziskovalci. Na treh večerih in v treh različnih zasedbah se bo predstavil mladi slovenski kontrabasist in skladatelj Gašper Livk.

Samostojnim predstavitvam udeležencev delavnic bo mogoče prisluhniti v galeriji Simulaker. Foto: Galerija Simulaker

Drugačen pogled na klasike

Preostali festivalski spored bo s sodelovanjem mentorjev poudaril predvsem nove džezovske smernice. Nastopili bodo basistka Linda May Han Oh, pianist Almazan in pevec Mayo.

Na skupnem koncertu bo celotna mentorska zasedba predstavila projekt Drugačen pogled oziroma A Different Point of View in svoj pogled na klasične džezovske skladbe. Na petkovem koncertu se bo predstavila v New Yorku živeča pevka Alina Engibaryan.

Dan se spodobi zaokrožiti z jam sessionom

Festivalski spremljevalni program bo vključeval odprto prizorišče v galeriji Simulaker, ki bo udeležencem delavnice ponudil možnost samostojnih predstavitev. Tradicionalni jam session bodo po večernem koncertu vsak festivalski večer pripravili v avli Kulturnega centra Janeza Trdine.

Sklepni koncert z mentorji

Na sobotnem sklepnem koncertu bo nastopilo devet zasedb, ki bodo simbolizirale glasbo vsakega mentorja posebej (Vocal, European, Guitar, New York, Film, Swing, M-Base, Composition, Basic Ensemble). Ob tej priložnosti pa bodo z zasedbami prvič igrali tudi njihovi mentorji.