Klemen Hvala. Foto: BoBo

Kot smo že poročali, gre za sume nezakonitosti okoli Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije (KGO SF). Za ovadbo se je odločil zakoniti zastopnik tega društva, Boris Šinigoj.

"Klemen Hvala je bil moj dolgoletni kolega, vesten in izvrsten glasbenik," začne ovadbo proti njemu pojasnjevati Šinigoj, nekdanji direktor Slovenske filharmonije. Leta 1998 je komorna zasedba postala samostojno društvo, a še vedno z imenom in člani filharmonije.

"Nekaj ni v redu, ne dobivamo financ"

Do Šinigoja so prišli kolegi iz ansambla in mu rekli: "Nekaj ni v redu, ne dobivamo financ." In ker "sem bil zakoniti zastopnik, sem šel v banko in vzel izpiske", razlaga Šinigoj.

"Ker gre za družbeni denar, za sponzorski denar in ker je v statutu popolnoma jasno napisano, kam gre ta denar, sem se odločil in poslal ovadbo na okrožno in na policijo," dodaja.

Policija je potrdila predkazenski postopek

Šinigoj izpostavlja prenos sredstev na osebni račun, zlorabo kartic in nenavadne nakupe in pravi, da jim je "policija potrdila predkazenski postopek". O nepravilnostih je s Hvalo avgusta razpravljalo društvo. "Finančne transakcije so bile nepojasnjene. Počasi in gotovo me je grizlo," se spominja Šinigoj.

Moralna in objektivna odgovornost

"Veste, koliko časa je minilo, da so se stvari po pravni plati uredile v filharmoniji. Moje mnenje je, da je bila gospa Marjetica Mahne eden izmed odločilnih elementov, da so se stvari uredile in urejale. Tisto, kar jaz čutim kot moralno in objektivno odgovornost, je, da sem ji z vsem svojim bitjem priporočil Klemna Hvalo za umetniškega vodjo," še pove nekdanji direktor.

"Žalosti nas, da je osrednje poslanstvo Slovenske filharmonije v slovenski javnosti prevečkrat v drugem planu," pa je med drugim zapisalo kulturno ministrstvo.