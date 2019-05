V petek bodo v okviru Jazza Cerkno v Cerkljanskem muzeju odprli razstavo Jazz v črtah in barvah japonskega ilustratorja Takaoa Fudžioke. Foto: Cerkljanski muzej

Uvodni večer prinaša nastop Boštjana Gombača s Trobilnim ansamblom Slovenske filharmonije, na glavnem festivalskem odru pa bodo nastopili še mednarodni trio Stoffner, Lovens, Mahall in čisto svež slovensko-italijanski kvartet Riot GirlZ, ki deluje pod vodstvom Sama Šalamona.

Samo Šalamon je mednarodno priznan džezkitarist in skladatelj. Foto: Matjaž Tančič

24. Jazz Cerkno Natančen program si lahko pogledate tukaj.

Iz Vrtojbe prihaja v Cerkno zasedba Koromač, ki bo v glavnem festivalskem programu nastopila v petek, ko bo z razširjeno zasedbo in ekskluzivnim programom uvedla večer s tremi koncerti. Sledil bo premierni slovenski nastop ameriške zasedbe Amirtha Kidambi Elder Ones, mednarodnemu kvartetu Luc Ex' Assemblee pod vodstvom nizozemskega basista Luca Exa pa bo pripadel sklepni koncert petkovega večera.

Vendar so organizatorji v letošnji program uvrstili dodatni nočni koncert, na katerem bo po petkovem uradnem koncertnem večeru na oder Gabrijela stopila beograjska zasedba Tapan, ki združuje elektroniko, džez in orientalske ritme.

Spremljevalni program bo v soboto opoldne v baru Gabrijel zaokrožila okrogla miza revije Nova Muska pod vodstvom Iča Vidmarja, naslovljena Kaj pa občinstvo? Foto: TV Slovenija

Znova bo najpestrejši sobotni program

Tradicionalno zgoščen bo program sobotnega dne, saj je to med drugim dan za sklepna koncerta glasbenih delavnic. Tako bodo že dopoldne nastopili udeleženci otroške delavnice pritrkovanja, ki so jo organizatorji naslovili Martelajne. Koncert, ki ga bodo izvedli v zvoniku cerkve sv. Ane, bodo prenašali prek videopovezave na zaslon glavnega odra.

Na sobotno popoldne se bo v glavnem festivalskem programu v Glasbeni šoli Cerkno predstavil ameriški čelist Daniel Levin. Njegovemu nastopu bo v okviru delavnice oziroma programa Mladi raziskovalci II. sledil nastop slovenske zasedbe code::source, in sicer pod vodstvom kontrabasista Gašperja Livka.

Glavni oder bo v soboto gostil mednarodni trio Fish Wool, ki ga sestavljajo portugalska trobentačica Susana Santos Silva, brazilski saksofonist Yedo Gibson in španski tolkalec Vasco Trilla. Sledil bo nastop avstralskega tria The Necks, v finalu sobotnega dne in obenem letošnje izdaje festivala pa se bo predstavil italijanski osemčlanski kolektiv Maistah Aphrica.

Spremljevalni program Poleg delavnice Daria Corteseja Divja hrana v času jazza so predvidene še nekatere tradicionalne delavnice. Žiga Koritnik bo izvedel delavnico glasbene fotografije Jazzy-ga!, Boštjan Gombač otroško glasbeno delavnico pritrkovanja, zvočna delavnica Cerkljanski zvočni safari bo potekala pod mentorstvom Boštjana Perovška, program Mladi raziskovalci II., namenjen mlajšim glasbenikom in študentom, pa bo že drugič zapored potekal pod mentorstvom tolkalca Dreja Hočevarja.