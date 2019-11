Nocoj bo v Slovenski filharmoniji nastopil Trio Gaon, v torek pa Pihalni kvintet Slowind s prijatelji.

Trio Gaon, ki ga sestavljajo Tae-Hyung Kim (klavir), Jehye Lee (violina) in Samuel Lutzker (violončelo), bo postregel z Brahmsovim Klavirskim triom št. 2 v C-duru, op. 87, pa tudi s Klavirskim triom št. 2 v c-molu, op. 66 Felixa Mendelssohn-Bartholdyja. Foto: Slovenska filharmonija

"Šesta Slowindova pomlad v neustreznem času ponazarja kontradiktornost dogodkov, ki se je zgodila z ustavitvijo sofinanciranja ministrstva za kulturo, kajti imeli smo že dogovorjene koncerte za leto 2019 in smo obvezani, da jih izvedemo," pravi član kvinteta Matej Šarc.

Po njegovih besedah spadata v ta paket tudi koncert nemško-korejskega klavirskega tria Gaon iz Münchna in koncert z noviteto domače komponistke Larise Vrhunc, ki bo izvedena 26. novembra, ko bo Pihalni kvintet Slowind s prijatelji in dirigentom Stevenom Loyem predstavil še slovenske praizvedbe del treh tujih skladateljev.

Obsežna skladba s specifično in kompleksno tematiko je nastajala dalj časa. "Že takrat, ko smo vedeli, da ne bomo več mogli organizirati celotnega festivala Slowind, čemur bi bila skladba namenjena, smo se odločili, da jo bomo še izvedli. Tako da je to res zadnji zunaj Slowindovih ciklov," je še dejal Šarc.

Skladba je nastala za predstavo za odrasle, ki jo na temo mizoginije v Lutkovnem gledališču Ljubljana pripravlja lutkovni ustvarjalec in režiser Silvan Omerzu. Zasnovana je kot zmes žive koncertne izvedbe in klasične lutkovne predstave, s čimer želijo raziskovati prehajanja med svetom lutk in glasbeno sporočilnostjo. Ob tem glasba ne želi spremljati dogodkov na odru, ampak je njena osrednja ideja ujeti zven likovnosti in materialov.

Pihalni kvintet Slowind s prijatelji bo nastopil v torek ob 20.00 v Dvorani Marjana Kozine. Foto: Jaka Babnik

"Mizoginija je tema, s katero naša družba pravzaprav ni popolnoma razčistila"

Odnosi med spoloma za skladatelje umetnostne glasbe po drugi svetovni vojni niso bili najzanimivejši, pravi skladateljica, še manj glasbenih obravnav pa je bil deležen problematičen del spektra odnosov med spoloma, zlasti mizoginija, sovražni odnos do žensk.

"Mizoginija je tema, s katero naša družba pravzaprav ni povsem razčistila, saj je bilo sovraštvo do žensk v skoraj vseh obdobjih zahodne družbe sprejemljivo. Med najgrozljivejše pojavne oblike sodijo sodni procesi proti 'čarovnicam', obstajajo pa tudi bolj prikrite, na primer prepričanje, da je prav, da se ženska žrtvuje za moškega in se odreče ne samo svojim sanjam, ampak celo svojim pravicam," je o noviteti zapisala Larisa Vrhunc.

Slowind je istoimenski festival pripravljal 20 let, zadnjega lani jeseni, ko je ansambel, ki ga sestavljajo solisti Slovenske filharmonije, navedel izpad financiranja na razpisu ministrstva. Zadnjih šest let je pripravljal tudi cikel Slowindova pomlad, ne bo pa prvič, da bo potekal tudi v drugem letnem času.

Organizacija festivala v druge roke

Šarc pravi, da sicer obstajajo želje nekaterih komponistov in muzikologov, da bi se tradicija Slowinda ohranjala, da bi še obstajal festival, ki bi tudi v svojem naslovu vseboval Slowind kot navezavo na preteklih 20 festivalov. "Vendar tega ne bomo organizirali mi, člani Slowinda, ampak bodo to po vsej verjetnosti počeli drugi."