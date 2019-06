Takšno druženje je nekega dne spodbudilo združenje slovenskih, hrvaških in srbskih glasbenikov v Jumbo Big band, ki se je po skoraj 30 letih premora znova srečal.

Nastop Jumbo Big banda v Novem Sadu, sestavljenega iz džezistov RTV Slovenija, HRT in RTS. Foto: Aleksandar Plaćko

Vnovičnemu srečanju nekoč sodelujočih glasbenikov in njihovemu gostovanju v Novem Sadu je sledila tudi ekipa Televizije Slovenije in nastala je glasbeno-dokumentarna oddaja, ki si jo lahko ogledate danes ob 20.00 na 2. programu TV Slovenija.

Sam koncert v Novem Sadu, ki je bil cilj popotovanja s prijateljskimi big bandi in obenem navdih za nastanek oddaje, si lahko v posnetku premierno ogledate v četrtek, 6. junija, ob 22.50 na TV SLO 2.

Kamere so sledile njihovemu srečanju, poti do Novega Sada s postankom v Zagrebu, čustvene in zabavne iskrice pa posnele v glasbeno–dokumentarni oddaji Uredništva glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija Jumbo Big band, gostovanje Big banda RTV Slovenija v Novem Sadu.

Bojan Adamič s Plesnim orkestrom Radiotelevizije Novi Sad leta 1978. Foto: arhiv TV Slovenija

Scenarist in urednik oddaje Daniel Celarec se spominja, da so člani televizijske ekipe na poti do Novega Sada uživali v humorju in pozitivnem vzdušju, ki je vladalo med slovenskimi in hrvaškimi glasbeniki, ki se poznajo iz časa skupnega študija v Gradcu.

"Ves čas snemanja je vladalo pozitivno razpoloženje, neko prijetno pričakovanje ponovnega druženja med člani vseh treh orkestrov. Kot bi spremljali ljubezensko zgodbo para, ki po dolgih letih nestrpno pričakuje ponovno srečanje in se ga iskreno in močno veseli."

Med posebej zanimivimi govorci je izpostavil Zvonka Košaka, člana Jazz orkestra HRT, ki je "slikovito opisoval, kako so se v Radencih srečevali člani orkestrov in podnevi, ko ni bilo koncertov, hodili čez mejo v Avstrijo kupovat ('švercat') stvari, ki jih v Jugoslaviji takrat ni bilo: lak za lase, čokolade, oblačila, pralni prašek …"

Dirigent plesnega orkestra RTS Vojislav Bubiša Simić je priča legendam o izvrstnih srečanjih Jumbo Big banda v Radencih. Foto: iz oddaje

Dokumentarna oddaja popelje na zgodovinsko popotovanje po poteh uspešnega sodelovanja med big bandi nekdanje Jugoslavije. Kot posledica teh srečanj je leta 1989 nastal Jumbo Big band, veliki džezovski orkester, sestavljen iz treh zasedb – Big banda RTV Ljubljana, Plesnega orkestra RTV Zagreb in Jazzovskega orkestra Radiotelevizije Beograd. Lani so se ti trije orkestri po dolgem premoru ponovno srečali in združili in v veliki dvorani Srbskega narodnega gledališča in na Novosadskem jazz festivalu nastopili kot en orkester. Sveže posnetke bogati televizijski arhiv, oddajo pa še iskrive misli glasbenikov vseh treh orkestrov ter misli Vojislava Bubiše Simića, legendarnega dirigenta Big banda Radiotelevizije Srbija.

Oddaja je nastala v režiji Aleksandra Šmuca, direktor fotografije in snemalec je bil Bernard Perme.

Glasbena parada v Radencih, ki jo je organizirala Jugoslovanska Radiotelevizija. Foto: arhiv TV Slovenija

Plesni orkester RTV Ljubljana z Jožetom Privškom. Foto: arhiv TV Slovenija

Jazz orkester RTV Beograd z dirigentom Vojislavom Bubišo Simićem. Foto: arhiv TV Slovenija

Kolegi džezisti iz treh držav so se bili iskreno veseli. Foto: iz oddaje