Glasbeno-umetniška skupina Laibach se v Zagrebu ustavlja v sklopu velike evropske turneje. Foto: Miro Majcen

Skupini so v goste povabili v sklopu prireditve Poletje v MSU, ki bo do srede julija prinesla še nastope zasedb The Strange, Letu štuke in Tram 11.

Avantgardne ikone Laibach se v Zagrebu ustavljajo v sklopu velike evropske turneje. Njihov drevišnji nastop pa je tudi del multimedijskega projekta, ki se je v MSU-ju začel prejšnji torek, ko so odprli razstavo fotografij Laibach na gostovanju v Severni Koreji leta 2015. Razstavo Prepovedani šepeti – Laibach in Severna Koreja so postavili v sodelovanju z ljubljansko galerijo Photon.

Pred koncertom bodo predvajali dokumentarec o prvem albumu skupine LP Film Laibach režiserja Igorja Zupeta. Med dvema terminoma predvajanja filma je napovedano še predavanje Ivana Moleka z naslovom Laibach ironija.

Borghesia bo v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu nastopila 22. junija. Foto: Exit festival

Prihodnja sobota bo v muzeju v znamenju še ene kultne slovenske zasedbe – Borghesie. Lani je skupina izdala album Proti kapitulaciji (Moonlee Records). Kot so zapisali pri založbi, je Proti kapitulaciji multidisciplinarni projekt, "temelječ na stihih Srečka Kosovela, dediščini avantgardne in plesne glasbe ter unikatnih videoprojekcijah umetnikov Line Rice in Boštjana Čadeža". Poleg novega materiala bodo na avdiovizualnem nastopu 22. junija člani zasedbe postregli tudi z nekaj uspešnicami starejšega datuma.

Letošnjo prireditev Poletje v MSU je prejšnjo soboto uvedel nastop najbolj znane hrvaške etnoartzasedbe Kries. Nastopili bodo še mednarodna rokovska skupina The Strange, sarajevski Letu Štuke in zagrebški hip-hoperji Tram 11, ki bodo 13. julija sklenili letošnjo prireditev.

MSU želi s poletnim programom spojiti glasbo, film, literaturo ter vizualno in performativno umetnost, s čimer želijo v muzeju čim širšemu občinstvu približati koncept popolne umetnine – gesamtkunstwerk.