Organizator festivala Muzej tranzitornih umetnosti MoTA je letošnjo temo pospremili z navedkom pisatelja Kurta Vonneguta, ki pravi: "Včasih sem se spraševal, kakšen je sploh smisel umetnosti. Najboljši odgovor, do katerega sem prišel, je, kot jo imenujem jaz, teorija umetnosti kanarčkov v premogovniku. Ta teorija pravi, da so umetniki uporabni za družbo, ker so tako zelo občutljivi. Super občutljivi so. Kolapsirajo kot kanarčki v strupenem premogovniku, preden se bolj žilave vrste začnejo sploh zavedati nevarnosti."

Letošnja Sonica se začenja s popoldansko delavnico, naslovljeno Kot kanarček v premogovniku, umetniškega kolektiva Lealudvik, ki stoji tudi za tokratno celostno podobo festivala. Ustvarjalo se bo v tehniki kolaža, ilustracije, fotografije, stripa, v kombinacijah z besedilom in kratkimi zgodbami, teme varuhov pa se bodo lotili široko in individualno.

Uradno odprtje festivala bo v torek v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, ko bodo odprli skupinsko razstavo Antifonično dejanje, ustvarjeno v sodelovanju z britansko-avstralsko umetnico in kustosinjo Sally Golding. Sodelujoči umetniki v svojih delih raziskujejo materialnost zvoka na sledi dvojnosti, delitvam in iskanjem novih smeri v trdni obliki, prenosu, mutaciji in preobrazbi. Dogajanje pa bo povezal nojzerski projekt Umdhlebi (Luka Bevk).

V Slovenski kinoteki se bo v sredo odvrtela slovenska premiera filmskega portreta Ryuichija Sakamota, enega najpomembnejših sodobnih glasbenikov. O filmu Coda režiserja Stephena Nomure Schibleja je glasbeni strokovnjak Luka Zagoričnik zapisal v Kinotečniku: "Svojstvena tišina, napolnjena s šumom in zvenom, zaznamuje močan, intimen portret dokumentarca, ki glasbenika prek lastnih besed, brez odvečnih govorečih modrih glav prikaže skozi vpetost med osebno in družbeno tragedijo v času diagnoze raka na grlu ter časa posledic cunamija v Fukušimi in nesreče na tamkajšnjem jedrskem reaktorju, obenem pa vključuje njegovo ustvarjalno preteklo zgodovino."

Projekciji bo na isti lokaciji sledil dvojni avdiovizualni koncert. Najprej bo svoj zadnji album Rapture predstavil Lifecutter (Domen Učakar), ki bo nastopil z vizualnim umetnikom Iztokom Klančarjem. Sledil pa bo nastop v Londonu živečega švedskega skladatelja in eksperimentalnega zvočnega umetnika Tomasa Nordmarka, ki se bo predstavil z avdiovizualnim projektom Eternal Words.

V četrtek se bo dogajanje zasidralo v Kinu Šiška, kjer bo nastopil enigmatični finski dvojec Amnesia Scanner, ki prihaja s svojim prvencem Another Life. Z avdiovizualnim nastopom Flex se bo predstavil londonski nadžanrski projekt Patten, sledil pa bo še nastop ruskega avantgardnega glasbenika Ivana Pavlova, znanega kot CoH.

Čelistka in upokojeni tovarniški delavec

V Klubu Cankarjevega doma bo v petek mogoče slišati britansko čelistko Lucy Railton, ki v preplet violončela in elektronike spleta terenske posnetke in biografske motive. Nastopil bo tudi Abul Mogard, ki ga čislajo tudi imena, kot sta Thom York in Rob Booth. Gre za nekdanjega beograjskega tovarniškega delavca, ki se je ustvarjanju glasbe začel posvečati šele po upokojitvi, da bi "v njej našel odmeve strojev, ki jih je v letih dela tako vzljubil", so zapisali organizatorji.

Večerno dogajanje se bo preselilo v klub K4, kjer bo nastopil irski elektronski dvojec Lakker, ki v Ljubljano prihaja s svežim avdiovizualnim nastopom Época. Slišati bo mogoče tudi didžejko, producentko in samouko fotografinjo Sentimental Rave iz Saint Denisa, oder pa bo zavzel tudi domači zvočni raziskovalec in multimedijski umetnik Zergon (Aleš Hieng).

Cortini pod zvezdami

Na sobotni, torej zadnji večer letošnje Sonice bo na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana nastopil Alessandro Cortini, sicer znan tudi kot klaviaturist zasedbe Nine Inch Nails. Cortini tudi s svojo samostojno produkcijo in prihaja v Ljubljano le dan po izidu nove samostojne plošče Volume Massimo pri založbi Mute Records. Ob njem bo nastopil Gašper Torkar ter šestčlanski ženski kolektiv domačih zvočnih raziskovalk Kikimore.

Dva panela in še ena delavnica

V okviru festivala bosta v prostorih Sigica potekala tudi dva panela: Tehnologija in glasba (Emily Bick, Peter Kirn, Alessandro Ludovico, Robert Bobnič) ter Zvok in kapital (Simina Oprescu, Primož Krašovec, Urška Preis, Tim Shaw), ki ju je zasnoval in ju bo tudi moderiral Andrej Tomažin.

Odvila se bo tudi delavnica Machine Augmented Voice, na kateri se bo pod vodstvom ameriškega producenta, didžeja, tehnologa in novinarja Petra Kirna raziskovalo odnos med glasom in strojem. S Kirnovim nastopom v Pritličju pa se bo sklenil letošnji festivalski teden.

"Le majhen, specifičen otok v umetnosti in družbi"

"Tema letošnje, 11. izvedbe festivala Sonica bodo Varuhi/Sentinels. Skozi temo sopostavljamo dve izpeljanki pomena besede 'sentinel'. Prva je pojav 'sentinel species', fenomen tistih živalskih vrst in organizmov, ki jih ljudje uporabljamo kot varuhe pred različnimi nevarnostmi. Najbolj poznan primer so kanarčki, ki v rudnikih rudarje opozarjajo pred pomanjkanjem kisika. Drugi vidik teme pa je pleme Sentinelcev, eno zadnjih znanih nedotaknjenih plemen na svetu, ki povsem zavrača stik z zunanjim svetom. Zvočnost, ki jo raziskuje festival, je le majhen, specifičen otok v umetnosti in družbi," pa so zapisali pri Muzeju tranzitornih umetnosti o letošnji temi.