V dveh dneh se zvrstilo sedem big bandov iz Slovenije in Italije, vstop na prireditev pa ostaja prost.

Če ne bo prišlo do dolgoročnih sprememb glede financiranja podobnih projektov, ima festival MareziJazz po besedah organizatorjev težko prihodnost. Foto: BoBo

Drevi bodo nastopili Big Band Stična, lokalni Špičikuc Orchestra in Big Band Radlje. V soboto pa bodo na vrsti Big Band Šentjur, edini letošnji tuji gostje Big Band Theory iz Trsta, domači big band iz Marezig Bend-It! ter Jazz Punt Big Band. Oba večera bo sklenil jam session MareziJam, napovedujejo organizatorji.

Zaradi finančnih težav so organizatorji letos skrajšali sam program. Tako bodo namesto predskupine in šestih ali celo sedmih zasedb na večer nastopile samo tri oz. štiri skupine. Vsebinsko pa se festival vrača k osnovam, saj bodo letos na odru zgolj big bandi.

Ozvočenje, oder in sceno so organizatorji zmanjšali na nujno potrebno, poleg tega letos prvič po skoraj desetih letih pa ne bo prenosa v živo preko spleta.

Od vremena je odvisno ogromno

Ob letošnji izdaji so organizatorji tudi opozorili, da so odvisni od vremena, ki jim zadnji dve leti ni bilo naklonjeno, in sredstev iz razpisov, ki se iz leta v leto krčijo. Kombinacija negativnega trenda razpisov in neugodnih vremenskih razmer pa je pripeljala do tega, da so v zadnjih nekaj letih prišli v rdeče številke.

Če ne bo prišlo do dolgoročnih sprememb glede financiranja podobnih projektov, ima festival po njihovih besedah težko prihodnost. Ob tem prosijo za pomoč tako potencialne pokrovitelje kot poslušalce. Na samem dogodku bodo organizirali tudi nek vrste crowd-fundig, ki bo potekal v živo.