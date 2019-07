Poleg mojstrskih tečajev so pripravili tudi koncerte profesorjev v Narodni galeriji. Foto: BoBo

Mojstrske tečaje, ki potekajo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, so sicer organizirali že pred osmimi leti, letos pa prvič potekajo v sklopu Ljubljana festivala. Nekateri od mentorjev Ljubljano že dobro poznajo.

Poleg mojstrskih tečajev so pripravili tudi koncerte profesorjev v Narodni galeriji. V torek so se že predstavili profesorji pihal, drevi ob 20. uri bo na vrsti koncert profesorjev godal, v četrtek bo nastopil pianist Aleksandar Madžar, 5. avgusta pa bo sledil še koncert profesorja trobente. Drevi se na koncertu predstavljajo violinistka Latica Honda-Rosenberg, Wolfram Christ na violi ter pianista Keiko Tamura in Vladimir Mlinarič, ki bodo poustvarili glasbo Schuberta, Kalliwode, Kodalyja in Dohnanyija.

Tečaje vodijo odlični glasbeniki, med njimi nekateri Ljubljano že dobro poznajo. Foto: BoBo

Kot pravi Slokar, se za programe dogovorijo že približno leto dni prej. Tako se že sedaj, ko so vsi tukaj, dogovarjajo za programe za prihodnje leto, saj morajo sestaviti ustrezne zasedbe, pa tudi glasbeniki morajo skladbe naštudirati ter izpeljati kakšno skupno vajo pred koncertom.

S profesorji, ki vodijo mojstrske tečaje, so ves čas v stiku. Skupaj igrajo po svetu in poučujejo in tako se je tekom let že vzpostavila ekipa, ko jo povezujejo prijateljske vezi. Mladi glasbeniki se lahko letos izpopolnjujejo na mojstrskih tečajih violine, viole, violončela, kontrabasa, oboe, flavte, klarineta, fagota, klavirja, trobente, roga in pozavne. Nekateri tečaji so se že zaključili, mojstrski tečaj trobente bo na vrsti na začetku avgusta.

Tečajniki so stari večinoma med 15 in 25 let, prihajajo pa z vsega sveta. Izbrani se bodo tudi predstavili na koncertih v konservatoriju - v petek udeleženci mojstrskega tečaja violine, v soboto klavirja in v nedeljo oboe.

Mojstrski tečaj oboe poteka pod vodstvom Emanuela Abbühla. V Bernu rojeni glasbenik je bil vodilni oboist v Baselskem simfoničnem in Rotterdamskem filharmoničnem orkestru, isti položaj je imel tudi v Londonskem simfoničnem orkestru. Nastopal je z orkestri svetovnega slovesa ter poučeval na Rotterdamskem konservatoriju in Kraljevi glasbeni akademiji v Londonu. Od leta 2005 poučuje na Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti v Mannheimu ter na Akademiji za glasbo v Baslu.

Tečajniki prihajajo z vsega sveta, stari pa so večinoma med 15 in 25 let. Foto: BoBo

Glasbenik, ki je v Ljubljani že večkrat koncertiral in vodil mojstrske tečaje, pravi, da mu je Ljubljana všeč. Udeleženci njegovega mojstrskega tečaja so zelo motivirani, poudarja. Na tečajih izvajajo od baročne do sodobne klasične glasbe, seznam skladateljev, katerih dela izvajajo, je dolg. Igrajo dopoldne in popoldne, skupaj približno osem ur dnevno.

Šestnajstletna Soohyun Jee prihaja iz Južne Koreje. Oboo igra že pet let in pol. V Sloveniji je tokrat prvič, se je pa že udeležila mojstrskega tečaja Emanuela Abbühla v svoji domovini, ta pa jo je povabil še na mojstrski tečaj v Ljubljani.