Včeraj so svoje znanje predstavili na Manziolijevem trgu, nocoj pa jih čaka še zaključni koncert v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.

V Izoli je ta teden potekal 39. poletni tabor mladih godbenic in godbenikov Musica creativa, na katerem so udeleženci mojstrili svoje glasbeno znanje in izkušnje, ter se hkrati pripravljali na dva zaključna koncerta. Foto: Kreativna baza

Poletni tabor mladih godbenic in godbenikov Musica creativa se je letos odvil 39., na njem pa se je pod vodstvom priznanih mentorjev in dirigentov mojstrilo več kot 110 udeležencev. Ti sestavljajo dva orkestra, Slovenski mladinski pihalni orkester, ki mu dirigira Gašper Salobir, in Mladinski pihalni orkester Musica creativa, ki mu dirigira Matjaž Meden.

Z udeleženci – ti so večinoma osnovno- in srednješolci – dela petnajst mentorjev in dva dirigenta. "Otroci note dobijo domov že pred začetkom tabora, tako da vedo, kaj jih čaka. Tukaj z njimi delajo mentorji po glasbenih sekcijah, tako pripravljeni pa pridejo na skupne vaje z orkestrom," potek dela opisuje Matjaž Meden. "Moram povedati, da vodenje priložnostnega orkestra res ni preprosto, saj nikoli ne veš, kaj te čaka in kako pripravljeni so glasbeniki, nekateri sploh prvič igrajo v orkestru. In tak orkester uglasiti v le enem tednu je res velik izziv." Dirigent in trobentač je na Musici creativi v vlogi dirigenta prvič. Tudi zato se nadvse veseli zaključnega koncerta, na katerem bodo imeli priložnost pokazati osvojeno znanje.

Na taboru, ki ga organizirata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza slovenskih godb, je pod vodstvom priznanih mentorjev in dirigentov muziciralo več kot 110 udeležencev. Foto: Kreativna baza

Na zaključnem koncertu bo trem skladbam mogoče prisluhniti prvič. Foto: Kreativna baza

V orkestru igrajo tudi mentorji. Eden izmed njih, Aleš Klančar, ki poučuje trobento, pravi, da je delo na taboru Musica creativa nekaj posebnega, saj poteka izredno intenzivno. "Delamo tudi več kot osem ur na dan in v tem času otroci predelajo ogromno materiala. A bojazen, da ne bi zmogli, je popolnoma odveč, saj se je izkazalo, da imajo izredno sposobnost obdržati koncentracijo zelo dolgo, tako da smo res produktivni. Seveda pa imajo tudi dovolj prostega časa, in ker smo na morju, ga tudi dobro izkoristimo."

Zadovoljni so tudi mladi glasbeniki, mnogi so na taboru prvič in predvsem izkušnja igranja v orkestru je zanje nekaj posebnega. "Res moraš biti zelo pozoren, dobro šteti in poslušati dirigenta, sicer se hitro izgubiš," pravi Nela Leskovic, ki v orkestru sedi za tolkali. Nad tem glasbilom se je navdušila že kot majhen otrok, ko je poslušala svojo teto, kako lepo igra, medtem ko je Lara Marija Lovše s pozavno nerazdružljiva zato, ker njen inštrument velja za kraljico trobil, iz katere izvabiš zvoke, ki jih iz drugih ne moreš. Trobilec je tudi Mark Volk, ki že več let igra bariton, tokrat pa se bo prvič preizkusil tudi v orkestru. "V orkestru je lažje igrati, saj ni treba ves čas slediti glavni melodiji."

Zaključnemu koncertu tabora, ki ga organizirata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza slovenskih godb, lahko prisluhnete nocoj ob 19.00. Prisluhniti bo mogoče delom, ki so jih napisali Tomaž Habe, James Curnow, Elton John, John Higgins, Vinko Štrucl, Marjan Kozina, Ladislav Leško, Vladimir Mustajbašić, Rui Rodrigues, Giuseppe Verdi, Franco Cesarini, Tilen Slakan in Peter Tovornik. Tri izmed skladb bodo na koncertih doživele svetovno premiero.